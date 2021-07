Efter skyfallet – boende i Sångshyttan helt isolerade: ”Vi planerade ta båten”

Det var vid 17-tiden under lördagseftermiddagen som ett skyfall drog in över Hällefors. Kort därpå fick räddningstjänsten in samtal om översvämningar i källare och nedfallna träd. Beredskap för samhällsbyggnad Bergslagen ryckte ut direkt till de drabbade och kort därefter upptäcktes omfattande skador på vägarna ut till Sångshyttan.

– Det har blivit enormt fördelat genom vägen. Speciellt drabbat blir det när vägen ligger i en nedförsbacke – såsom det gör här, säger Lisa Sundell, arbetsledare för Beredskap samhällsbyggnad Bergslagen.

Sångshyttan ligger längst med sjön Stor-sången och till området trafikeras vanligtvis två vägar. Men till följd av regnet sprack båda vägarna, så pass omfattande att ett större vägarbete krävs innan de boende kan ta sig från området.

– Det går inte att komma ut härifrån, vi är helt instängda, säger Anette Kjellberg som tillsammans med sambon Jari Pirttijärvi besöker familjen i området.

Anette och Jari befann sig i deras husvagn under skyfallet, men gick snabbt ut när regnet lugnat ner sig för att kolla till förstörelsen. När NA möter dem under söndagseftermiddagen har arbetet med att laga vägen pågått sedan tidig morgon.

– Det är imponerande hur snabbt de har arbetat. Redan vid sex i morse påbörjades vägarbetet och nu är det snart framkomligt, säger Jari Pirttijärvi.

– Vi hade till och med gjort planer på hur vi skulle kunna ta oss härifrån via båt, tillägger han och skrattar.

Gårdagens nederbörd har till stor del runnit undan, men fortfarande sipprar vattnet i de stora sprickorna. Men de boende upprätthåller ett gott humör, trots isoleringen, och som tur är har ingen behövt ta sig från området.

Arbetsledaren Lisa Sundell, som tidigt var på plats, hade omgående kontakt med räddningstjänsten – i syfte att planera hur de skulle ta sig fram till de boende vid en nödsituation.

– Både vi och räddningstjänsten har tillgång till sexhjulingar, vilket bedömdes vara det bästa alternativet i denna situation.

Arbetet som påbörjats under söndagen berörde den östra vägen längst med sjön, vilken förväntas kunna öppna för trafik under söndagskvällen. Vad gäller vägen ut med Knuthöjden krävs ett mer omfattande arbete.

– Tyvärr så har fiberkopplingarna gått av på andra sidan, vilket tar längre tid att åtgärda.

– Vi kan däremot se att båda vägarna har spårat längs med fiberkopplingarna, där vägkropparna kan vara försvagade, vilket är en indikation på varför vägarna blivit så hårt drabbade.

I nuläget finns ingen prognos på när vägarna är helt återställda.