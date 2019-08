Efter smällarna – Örebro Hockey kan tvingas klara sig utan fyra backar: ”Han spelar inte i morgon”

Efter att ha besegrat Linköping i fredags med 2–0 hade Örebro en ledig helg innan man på måndagen återvände till träning. Och det med en god känsla.

– Vi började med att visa lite klipp från matchen i fredags och det förstärkte saker vi gjorde bra som vi pratat om på träning. Vårt presspel, det här att vara tajta ihop i mittzon med fem man nära varandra. Vi visade lite klipp på det och spelet med puck när vi spelade oss ur egen zon och gick till anfall. Det är något vi tycker att vi gjorde bra många gånger, säger Eriksson.

Den här veckan spelar Örebro bara en match vilket gör att mycket fokus kommer ligga på träningarna.

– Vi har sagt att vi ska ha mer individuellt fokus, framför allt onsdag och torsdag. Då ska vi jobba med individuella färdigheter på isen. Vi tycker att vi ggjorde många bra saker mot Linköping men vi hade kunnat göra något mål till och vara ännu mer direkta mot mål. Vi hade mycket puck men var lite för mycket på utsidan.

Men att försvarsspelet sitter måste kännas glädjande då det någonstans är där ni börjar?

– Absolut. Det är de vi pratat om första tiden här. Det är roligt att det sitter, jag tycker att man ser att alla fem som försvarar har köpt vårt tänk. Det är bra.

Nu väntar match i Köping på tisdagskvällen när Ässät från finska Björneborg kommer på besök. Då kan Örebro tvingas avvara fyra (!) backar. Lukas Pilö är skadad och blir borta i upp emot två månader. Jonathan Andersson som missade matchen mot Linköping besväras fortfarande av nackbesvär.

– Vi hade förhoppning att han skulle kunna börja köra på is men han har inte känt sig hundra än. Han tränade cykel i dag, sedan får det stegvis bli bättre. Men han spelar inte i morgon.

Frågetecken finns också för Stefan Warg och Aaron Irving. Ingen av dem tränade på måndagen.

– Warg är sjuk. Vad gäller Irving så tror jag att det var en känning i ryggen, så vi får se. Båda kan vara tillgängliga i morgon, vi får se. Annars är det läge för en junior att kliva upp.

I dessa fyra spelares frånvaro fick Marcus Weinstock kliva ner och vikariera på backposition.

– Det var ett ganska sent återbud från Irving så vi hann inte ringa in någon, annars hade vi tagit in någon juniorback där också.

Så ambitionen är inte att låta Weinstock spela back mot Ässät?

– Vi får se lite.

Det är ingen allvarlig skada på Irving eller?

– Nej, en liten känning i ryggen, tror jag. Jag hoppas inte det. Sedan om han kan spela i morgon vet jag inte.

Inför Örebro Hockey–Ässät

Vad: Träningsmatch inför SHL.

När: Tisdag, 18.00 (notera tiden).

Var: Köping.

Följ matchen: Direktrapportering på na.se och Hockeypuls.

Så ställde Örebro upp på måndagens träning

Målvakter: Dominik Furch och Jonas Arntzen.

Backpar: Marcus Weinstock, Gustav Backström – Rasmus Rissanen, Kristian Näkyvä – Alfred Barklund, Filip Forsmark.

Kedjor: Sakari Salminen, Ryan Stoa, Viktor Lodin – Shane Harper, Ludvig Rensfeldt, Jordan Boucher – Joonas Rask, Christopher Mastomäki, Mathias Bromé – Kerby Rychel, Daniel Muzito-Bagenda, Max Lindholm. Extra: Glenn Gustafsson, Maksim Semjonov, Linus Öberg.