Efter spekulationerna – Brorsson lämnar ÖSK: ”Vemod i kroppen”

NA-sporten har tidigare berättat om att 22-åringen satt på läktaren när ÖSK träningsspelade mot Malmö och att det ryktades att mittbacken var på väg bort från klubben.

Under måndagen kom beskedet att Brorsson lämnar ÖSK för Örgryte IS, som han var utlånad till under hösten 2020.

– Arvid är en spelare med stark anknytning till klubben och staden, han har gjort resan från vår akademi upp till A-truppen och har varit en viktig del av laget sen dess. I en tuff konkurrenssituation och i den del av karriären som Arvid är i just nu, har vi enats om att detta är en bra lösning för både klubben och honom, säger Axel Kjäll, manager, till klubbens hemsida.

Brorsson är fostrad inom ÖSK och gjorde sin allsvenska debut med klubben under 2017, men nu fortsätter mittbacken sin karriär i Örgryte IS.

– Det är med blandade känslor och vemod i kroppen som jag lämnar ÖSK. Jag har verkligen gett allt under min tid här och ända sedan jag började min resa i akademin har målet varit att spela för laget i mitt hjärta. Jag är väldigt stolt och glad över att jag lyckats med detta men känner också att det är dags för en ny utmaning där jag kan ta nästa kliv. Den här klubben, staden och supportrarna betyder jättemycket för mig och jag är tacksam för alla fina minnen vi har skapat tillsammans. Jag hoppas att vi ses igen i framtiden, säger Arvid Brorsson till klubbens hemsida.