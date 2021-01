Efter starka testerna – Marcus Ericsson försökte få en startplats i Daytona: ”Lyckades inte i min övertalning”

Efter en hel karriär i formelbilar – efter fem F1-säsonger är han nu på väg in i sitt tredje år i Indycar – gjorde Marcus Ericsson förra veckan sina första riktiga varv i en racerbil med tak: I Chip Ganassi-teamets Cadillac-prototyp som i år ska tävla i den amerikanska långlopsserien Imsa.

Teamet ska gå runt på tre förare i de längre loppen, men gav Ericsson platsen som fjärdeförare och reserv – och han imponerade direkt när han för första gången fick testa bilen på Sebringbanan i Florid i tisdags.

– Jag fick två lite längre runs på runt 20 varv var på eftermiddagen, och det klickade direkt. Redan efter tio varv gjorde jag riktigt bra, konkurrenskraftiga tider, säger Ericsson.

Efter succéinhoppet försökte Ericsson förmå teamet att ändra taktik och använda fyra förare i Daytonas 24-timmarslopp nästa helg. Många av toppteamen kör med fyra, men Chip Ganassi har sedan tidigare bestämt sig för att bara använda tre. Och teamledningen ändrade sig inte, trots Ericssons försök.

– Jag var på dem hela veckan och försökte få dem att ändra sig, men jag lyckades inte i min övertalningstaktik. I slutändan tror jag att det handlade om att de hade bestämt sedan länge att de skulle köra med tre förare och att de planerat racet runt det, för teamet sa att de var jäkligt imponerade av min insats, hur snabbt jag kom in i det och hur bra jag körde. Farten var det absolut inga fel på, och även om de valde att fortsätta med tre förare så gav jag dem nog lite huvudbry, säger Kumlasonen.

– Men framför allt tror jag att jag stärkte min position inom teamet ännu mer. Jag visade att jag kan hantera sådant här, och jag stärkte absolut aktierna inför nästa gång det behövs en förare i någon serie. Det har också gett en boost till mitt självförtroende.

Ericsson fick följa med till test- och kvalhelgen på Daytona international speedway, där planen var att han skulle få göra ett inhopp under fredagens andra tidsträning. Men teamet fick tekniska bekymmer under första träningspasset, och Ericssons chans bakom ratten sköts upp till lördagskvällens mörkerträning.

Där hann Ericsson med tio varv i bilen och noterade den 18:e bästa varvtiden av 168 förare som var ute på banan under passet. Bakom sig hade han bland andra Indycarkonkurrenterna Alexander Rossi, som var på pallen i Daytona 2019, och Simon Pagenaud, som gör debut i huvudklassen i år.

– Det var jäkligt speciellt, jag kastades direkt sig in i hetluften. Det var en bana jag aldrig kört på, en bil som jag fortfarande håller på att lära mig och inte alls är helt komfortabel i än, i beckmörker med bara min egna strålkaster som lyste upp, och med 43 andra bilar ute på banan samtidigt i olika klasser och med olika fart. Och så fick jag min chans 1,5 timmar in i träningen, när alla andra var up to speed medan jag kom ut och var lite halvvilsen på banan och inte visste riktigt var man ska bromsa och svänga, säger Ericsson.

– Det var verkligen hett om öronen. Men det gick faktiskt jäkligt bra, och de sista varven gjorde jag bättre tider än Rossi och Pagenaud och var bara en sekund från bästa varvtiden. Det är jäkligt bra efter tio varv i bilen.

Hur själva upplevelsen av att köra en prototyp var jämfört med all annan racing Ericsson hållit på med?

– Hela Imsa-upplevelsen har varit över förväntan. Jag kände direkt att det verkligen passade mig och sättet jag naturligt kör på. Att köra en Indycar- eller formel 1-bil är mer som att gå en boxningsmatch, det gäller att fajtas och vara superaggressiv för att köra den optimalt. Här handlar det om att hittat en rytm i körningen, att komma in i ett skönt flow, säger han och fortsätter:

– Även om det är den första bil med tak som jag rejsat så är det liksom ingen personbil, utan en riktig racerbil som påminner relativt mycket om en formelbil, med mycket grepp. Den främsta skillnaden är att den är tyngre, vilket gör att man måste göra alla moment lite mjukare och långsammare. Man kan inte vara lika aggressiv när man bromsar eller svänger in i kurvorna.

I söndagens kvalrace öppnade Chip Ganassis F1-värvning Kevin Magnussen offensivt och gick upp i ledning på en upptorkande bana. En taktisk miss där dansken lämnades ute med regndäck när alla andra bytte till slicks kostade massor av placeringar, och nederländske långloppsräven Renger van der Zande kunde inte rädda mer än en sjunde- och sistaplats i huvudklassen när han avslutade racet för Chip Ganssis del.

Det blir alltså utgångsläget för de båda och Indycarmästaren Scott Dixon i 24-timmarsloppet som startar 21.30, svensk tid, på lördag kväll. Ericsson kommer, om inget oförutsett inträffar, inte ens vara på plats i Daytona då.

– Jag ska vara reserv på hemmaplan. Men är det något man lärt sig i den här branschen är det att saker kan ändras snabbt, inte minst som världen ser ut just nu.

En svensk kommer ändå köra 24-timmarsloppet – 19-årige göteborgaren Rasmus Lindh i LMP3-klassen.

För Ericsson väntar härnäst ett Indycartest på Laguna Seca den 8 februari. Säsongens första Indycarrace körs den 18 april.