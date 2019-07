Efter stjärnvärvningen – så kan Örebros superfemma se ut: ”Kan bjuda på rejäl underhållning i Behrn arena”

Förstakedja

Mathias Bromé, Ryan Stoa, Sakari Salminen – Aaron Irving, Kristian Näkyvä.

Kommentar: Att Mathias Bromé kommer att spela i förstakedjan för Örebro Hockey till vintern känns mer eller mindre givet. Den förre Mora-forwarden har under vintern blivit landslagsspelare och dragit till sig intresse från NHL-klubbar. Därtill känns det också klart att Ryan Stoa kommer bli förstecenter efter att han nu anslutit till laget.

Frågan är vem som bli tredje länken. På pappret talar ändå det mesta för Sakari Salminen. Han är en riktig poänglirare och har levererat starkt i både Finland och KHL. Skulle en kedja med Bromé, Stoa och Salminen klicka kan det bjudas på rejäl underhållning i Behrn arena i vinter.

Shane Harper skulle också kunna vara ett alternativ för att få lite mer tyngd och fart i förstalinan.

I backparet blir Aaron Irving en rak ersättare till Nick Ebert och går in bredvid Kristian Näkyvä. Det känns naturligt. Irving är högerfattad likt Ebert och har också en offensiv skicklighet.

Andrakedja

Max Lindholm, Ludvig Rensfeldt, Shane Harper – Stefan Warg, Jonathan Andersson.

Kommentar: I Ludvig Rensfeldt har Örebro fått en stabil center att bygga en kedja kring. Han har gjort mellan 24 och 31 poäng under alla sina fyra SHL-säsonger där han varit ordinarie, vilket visar på kontinuitet. Harper har också en SHL-säsong under bältet nu där han växte in i det allt mer och blev bättre ju längre säsongen gick. Nyttig med sitt riv och slit, samtidigt som han kan bidra med en del poäng.

Frågetecknet i den här formationen blir också vem som ska bli den tredje komponenten. Max Lindholm känns som en spelartyp för topp sex och han levererade fint i hockeyallsvenskan i fjol. Kan han fortsätta ta kliv och klara omställningen till SHL är han ett bra alternativ. Samtidigt föll han bort totalt i AIK:s viktigaste matcher och frågan är om han är en färdig SHL-spelare. Om inte, så kan han sjunka rejält i hierarkin.

Ett annat alternativ till Lindholm är Joonas Rask som hämtats från finska HIFK. Känns på förhand som en spelare som till viss del liknar Harper och de båda är dessutom högerskyttar.

På backsidan känns Stefan Warg och Jonathan Andersson som ett möjligt backpar. Andersson får stå för den offensiva kreativiteten och Warg får ta lite mer defensivt ansvar och spela fysiskt. Möjligt att Warg även bildar backpar med Rasmus Rissanen som han spelade en del tillsammans med i fjol.

Tredjekedja

Marcus Weinstock, Christopher Mastomäki, Joonas Rask – Gustav Backström, Rasmus Rissanen.

Kommentar: Nu börjar det bli klurigt att förutse hur pusselbitarna ska läggas. Bland de två sista kedjorna finns gott om alternativ för hur man ska formatera forwardsuppsättningen på bästa sätt.

Om Rask inte tar plats i andralinan känns han som ett givet val här. Weinstock med sin rutin känns också som gjuten för en andraformation. Centervalet faller här på kapten Mastomäki som är en vass tekare och har gjort några år i SHL. Ska han hålla i en tredjekedja behöver dock den offensiva produktionen lyfta en aning.

Alternativen här känns främst som Viktor Lodin och Daniel Muzito-Bagenda. Lodin har potentialen för att ha ett rejält genombrott i vinter och då kan omgivningen här passa. Muzito-Bagenda är alternativet till Mastomäki, men han är mer oprövad på SHL-nivå även om han har den fysiska skickligheten. Även Jordan Boucher skulle kunna ingå i den här kedjan.

På backsidan finns då Gustav Backström och Rasmus Rissanen kvar som de beprövade korten. Inget flashigt att lyfta fram här, men två hårda pjäser som passar bra i en tredjeuppsättning. Möjligt att Jonathan Andersson också kan hamna här för att sprida ut puckskickligheten lite mer bland backarna.

Fjärdekedja

Jordan Boucher, Daniel Muzito-Bagenda, Glenn Gustafsson.

Kommentar: Här finns en hel del fart och tyngd att ta av. De flesta SHL-backar som ser den här kedjan känner nog att det kan bli rätt jobbigt att möta. Samtliga tre är både snabba och starka och det skulle kunna utgöra en riktigt stark enhet när det kommer till forechecking. Det finns också en hel del skicklighet också som skulle kunna bidra till bredden i den offensiva produktionen.

Även här är Viktor Lodin högaktuell för en plats. Som tidigare nämnts kan Mastomäki kanske hamna här om Muzito-Bagenda flyttas till en tredjelina.

Extra

Viktor Lodin, Linus Öberg, Maksims Semjonovs – Lukas Pilö, Alfred Barklund.

Kommentar: Där har ni ett gäng unga talanger att hålla ögonen på. Främst är det Viktor Lodin på forwardssidan och Lukas Pilö bland backarna som väntas få en del speltid. Båda två visade framfötterna förra året och i år kan det vara dags för stora genombrott. Då får de äldre spelarna i laguppställningen se upp.

Öberg, Semjonovs och Barklund har flyttats upp till den här säsongen och kan säkert få några chanser om skadeläget ser dystert ut. Men i huvudsak är de nog mer tänkta för framtiden.