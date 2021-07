Efter storbranden – nya moskén i Vivalla dröjer: ”Kan ta tio år innan vi är helt klara”

Sedan den stora branden av Örebro moské 2017 har arbetet med att återuppbygga den pågått. I juni 2019 påbörjades konstruktionen av den nya moskén som kommer vara bättre anpassad till islam – bland annat är långsidan vänd mot Mecka dit muslimer vänder sig under bönen.

Förhoppningen var då att den nya moské-bygganden skull stå klar redan 2020. Försäkringspengarna täckte dock inte hela kostnaden för att uppföra den, och man hoppades att Swish-bidrag från församlingen i Örebro samt andra moskéer i Sverige och utomlands skulle kunna täcka de extra kostnaderna.

Det saknas fortfarande en hel del pengar

I en intervju med NA 2019 uttryckte vd:n för stiftelsen Örebro moské, Jamal Lamhamdi, sin förhoppning att tillräckligt med bidragen skulle komma in när byggandet hade startat.

I dagsläget har den nya moskén exteriör byggts, men mycket jobb kvarstår med det invändiga arbetet, och det är osäkert om man kommer ha råd att bygga ett minaret.

Så sent som i maj i år vädjade församlingsledningen om fler donationer. Vid firandet av eid al-adha under tisdagen anordnades också insamlingar. Abdallah Huskic är en företrädare som samlar in kollekt. Många förbipasserande högtidsfirare skänker sedlar och mynt och hälsar eid mubarak, men han är ändå skeptisk till hur långt det kommer räcka.

– Det saknas fortfarande en hel del pengar, konstaterar han sobert, i värsta fall kan det ta tio år innan vi blir helt klara med byggandet av moskén.

Bakgrund: Moskébranden i Örebro

► Branden i Örebro moské bröt ut vid två-tiden natten mot tisdag den 26 september 2017. Moskén ligger strax utanför Vivalla, på Boglundsängen. Det var den södra delen av moskén som brann.

► Dagen efter besökte kung Carl XVI Gustaf brandplatsen för att träffa representanter för moskén i samband med ett sedan tidigare planerat Örebrobesök.

► Försäkringsbolag uppskattade efteråt att det blev skador på moskén för 30 miljoner kronor.

► Samma dag som branden bröt ut greps en 20-årig man misstänkt för mordbrand. Han dömdes i mars 2018 mot sitt nekande i tingsrätten till rättspsykiatrisk vård. Domen fastställdes av hovrätten i maj samma år.

► Moskén drivs av Islamiska kulturcentret och Stiftelsen Örebro moské.

► I juni 2019 kunde ledningen för moskén berätta att återuppbyggnaden inleddes. Den nya moskén blir större än den tidigare och i betong istället för trä. Någon tidsplan för att få bygget färdigt gavs inte.