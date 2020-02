Efter stormen Ciara väntas en lugn vädervecka: ”Det är inte mycket vind att tala om”

På söndagen runt 20-tiden tilltog stormen Ciara i Örebro län, för att sedan nå sin kulmen vid midnatt.

- Det har kommit en del regn, på flera håll har det varit från 15 till 20 millimeter. På en station, som ligger vid norra Vättern, har det blåst upp till 18 meter per sekund, säger Lasse Rydqvist meteorolog på StormGeo.

Nu under måndagen väntas inte samma blåst. Det kommer vara uppehåll men ändå ganska mycket moln som hänger kvar.

På tisdagen kommer vädret bjuda på fortsatt molnighet. Där byar av regn och blötsnö kan passera under eftermiddagen. Temperaturen ligger runt 3 plusgrader på dagen.

Under onsdagen kan det bli lite blåsigt, och det förväntas bli halt under kvällen. Vilket ger en kall morgon under torsdagen.

– Det ser ut att klarna på torsdag och det kommer bli en fin februaridag. Och då finns det inte mycket vind att tala om. Vi kan vänta oss runt två plusgrader, säger Lasse Rydqvist.

Det blir en till kall morgon på fredagen, och någon minusgrad väntar. Det ser ut att bli varierad molnighet, med en temperatur runt tre plusgrader under dagen.

Det kommer sedan bli en ganska blöt helg. Under lördagen ser det ut att bli en blandning mellan regn och snö. Temperaturen väntas bli mellan en till tre plusgrader.

– På söndagen fortsätter det vara ostadigt. Det kan vara lite samma läge igen och det kan bli runt fem grader.