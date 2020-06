Efter stormen i vintras ska Kovacs lyfta: "Vill vara ledande i Örebro och känna på Tre Kronor – NHL-drömmen lever"

Robin Kovacs är uppväxt i Hägersten, Stockholm. Tog sina första skär i Flemingsbergs IK, och var tidigt stjärna i TV-pucken och AIK.

Vägen till Örebro har inte varit spikrak, men flytten från Luleå blev abrupt och rev upp känslor.

Med 18 matcher kvar av SHL, mitt i säsongen, blev det plötsligt klart. Robin Kovacs lämnade serieledaren för uppstickaren. Det stormade duktigt där, i någon vecka, särskilt som hans första match som hemmaspelare i Behrn arena var mot – Luleå.

Så här med lite distans, det kan inte ha varit en lätt situation?

– Nej, så lätt var det inte. Men jag tycker att jag kom in i det ganska snabbt, blev bra mottagen i en bra grupp med bra tränare. De tog emot mig med öppna armar.

– Jag fick en ganska tuff första vecka, först Luleå här och sedan Djurgården i Stockholm. Men efter den veckan började jag hitta tillbaka till mitt spel, och fokusera på rätt saker.

Kan ha underlättat en del att Örebro vände 0–2 till 3–2-seger i debuten.

När man är i det är det bara att göra det, men man blir påverkad?

– Ja, så är det absolut. Och det är mycket nytt, nya lagkompisar, nytt spelsystem – det är mycket att ta in. Det var under brinnande säsong, och vi gick för slutspel. Men jag tycker att jag kom in i det ganska bra, och alla hade förståelse, laget och tränarteamet.

Nu får du ändå en omstart, är med från början, allt har lugnat sig?

– Jag ser det som att jag har en liten fördel gentemot de helt nya som kommer. Nu är det en delvis ny trupp, och jag ser mig ändå som en ny spelare även om jag varit här någon månad längre. Nu startar vi från noll med en ny grupp, det gäller att få ihop laget och skapa en bra sammanhållning.

Din roll i laget, du har höga krav på dig. Du ska göra mål och poäng?

– Ja, men jag ser mig som en offensiv spelare som ska bidra till vinster. Så ser jag på mig själv. Jag är en spelskicklig spelare som ska försöka bryta mönster och hjälpa laget att vinna på det sättet. Jag gillar att ha krav på mig, men det ska vara rimliga krav. Men jag ser mig som en ledande spelare, och ska göra allt för att visa det.

Du är en högst etablerad SHL-spelare nu. Vilket är nästa steg – Tre Kronor och sedan NHL?

– Mitt mål är att vara med och känna på landslaget i vinter. Jag har haft några bra hockeymässiga år, men gjort andra saker som förstört lite för mig själv. Nu är mitt mål att få chansen i Tre Kronor. Jag vill ta nästa steg. Jag valde Örebro för att klubben har något på gång, som kan utveckla mig både som spelare och person. Vi har verkligen något på gång, och det är roligt att få vara med på resan, och kanske vara en ledande figur.

Han tar själv upp att det varit stökigt bredvid isen då och då. Robin dömdes i november 2019 i Luleå tingsrätt åtalad för grov olovlig körning och vårdslöshet i trafik. Dömdes till 70 dagsböter á 1 000 kronor. Och tre år tidigare var han inblandad i en dödskrasch där hans bäste vän avled. Vid den olyckan körde Robin en annan bil.

– Jag har fått en tankeställare, det är antingen hockeyn eller ingenting. Man får gå till sig själv och fråga sig vad som är värt något. Nu kanske man inte har så många chanser kvar, det gäller att ta vara på allt.

Rent juridiskt är bilhistorien avklarad?

– Ja, allt är färdigt och ett avslutat kapitel.

Du har familj, sambo och en son och ett till barn på väg. Det brukar medföra en mognadsprocess?

– Så är det, så klart. Vi har ett barn och väntar det andra, och det betyder mycket att inse att man har andra än sig själv i livet att ta hänsyn till och ansvar för. Familjen är viktigast, att den mår bra. Något man får energi av i vardagen, och det har hjälpt mig på vägen.

Vad tänker du runt laget, som inte är helt färdigbyggt än?

– Vi har redan nu ett bra lag på papperet, och men några spetsspelare till blir det riktigt spännande. Vi kanske saknade lite spets i fjol, vi hade bra spelare, men det fattades kanske någon eller några med det lilla extra som ofta avgör matcher.

Du ska vara en av dem?

– Haha, ja, det är där jag vill vara med och bidra.

Säsongsstarten är satt till 19 september, men coronapandemin gör livet fortsatt osäkert.

– Det blir säkert en diskussion runt det, och vi har levt i några tuffa månader. Jag känner inte någon stress att påskynda något. Även om vi skulle börja någon månad senare så hinner vi ändå klart i tid. Vi måste ha tålamod, blir det en längre försäsong får man ta det som det är.

Vad vill Robin Kovacs bli bättre på?

– Jag vill inte peka på en specifik sak. Jag vill bli bättre på det jag är bra på, och på det jag är mindre bra på. Det finns ingen enskild detalj, mer en hel bild. Jag kan utveckla alla bitar.

Är det rentav viktigare att bli ännu bättre på det som tagit dig hit, dina offensiva kvaliteter, än att fokusera på att höja sämre egenskaper?

– Ja, det tror jag är viktigt. För mycket fokus på det man är sämre på kan göra att man tappar lite av sina spetsegenskaper. Och det är ju de kvaliteterna som tagit en hit. Men det är också naturligt att man lär sig saker längs vägen, varje träning, varje match.

Du och Emil Larsson, också värvad från Luleå, har spelat mycket ihop i Norrbotten?

– Ja, till och från. Dels i powerplay, dels en del i samma kedja. Vi känner varandra väl, han är en bra hockeyspelare, ett fint nyförvärv för Örebro.

Tror du att det finns en tanke med att ta er båda från Luleå hit, att sätta er i samma kedja?

– Vi skulle säkert funka bra ihop, kan varandras egenskaper. Så absolut, vi kan spela ihop. Men jag vet inte, det är tidigt att säga något om hur kedjorna ska se ut. Man kan ha en tanke innan man går på is, som sedan ändras.

Draftad av New York Rangers, och var över tidigt och spelade i AHL med Hartford en säsong. Hur tänker du runt det, drömmen om NHL?

– Jag har sagt att jag inte vill ha någon stress runt det. Jag är fortfarande ung, och när jag känner att jag är redo så kan jag förhoppningsvis ta steget över. Men det är inte bråttom. Jag kanske mellanlandar i något annat land emellan, men mitt mål är absolut att komma till NHL, så är det.

– Jag sajnade för Örebro för att ta nästa steg, och jag hoppas att det leder vidare. Det är ett stopp på den stora resan.

Många åker över tidigt, men är inte riktigt redo?

– Ja, och så var det för mig. Jag var 18-19 när jag åkte över, och det är ju en dröm man haft sedan man var liten, så det är svårt att säga nej. Det blev en läxa att lära sig av, att man måste verkligen vara redo när man kommer dit. Det är en helt annan mentalitet där, det enda de bryr sig om är att man ska prestera. Gör du inte det så ... du är som en handelsvara. Så är det, och jag tror att alla som åkt över tidigt och kommit hem igen kan intyga att det är så.

– Det är en läxa många gått igenom, och jag känner verkligen ingen stress. Min tid kommer, och när jag är redo så åker jag över. Det är klokt att ha lite is i magen.

Mor till Robins barn är landslagsmeriterade målvakten Minatsu Murase, som alltså är gravid just nu med ett barn som väntas anlända i september.

De startar ett damlag i Örebro Hockey nu – Minatsu Murase vore förstås en drömvärvning.

– Just nu är det ju inte aktuellt, men sedan får vi se vad som händer. Det är ett familjebeslut man måste ta, när den dagen kommer. Om man frågar henne så tror jag säkert att hon vill spela igen, jag tror att det är hennes mål att återuppta hockeyn. Men det beror ju på var vi är då, det är en ny situation med två barn, och det skulle krävas hjälp utifrån för att lösa vardagen.

Ditt efternamn har jag hört många uttal av. Hur ska det vara?

– Det uttalas "Kåvatch". Jag har också hört många varianter, men det är inget jag bryr mig om (skratt).

Namnet är ungerskt.

– Det är pappas familjenamn. Han är också född i Sverige. Farmor och farfar kom hit i samband med världskriget.

Vilket säkert är en spännande men helt annan historia.

Robin Kovacs

Född: 16 november 1996 i Stockholm. 23 år.

Familj: Sambon Minatsu Murase, en son och ett barn till på väg.

Position: Ytterforward.

Klubbar: Flemingsbergs IK (-2011), AIK (2011-2015), Rögle (2015-2016, men utlånad till AIK), Hartford Wolf Pack (2016-17), Luleå HF (2017-2020), Örebro Hockey (2020-).

SHL: 154 matcher, 92 poäng (36+56), slutspel 13 matcher 7 (4+3).

Allsvenskan: 96 matcher, 62 poäng (38+24).

Landskamper: 38 J. (14+6).

Kontrakt: Med Örebro till 22/23.