Efter succén med The Crown: Dags att dramatisera det svenska kungahuset

Nej, det finns inte så mycket att göra. Det mesta är inställt och vi ska helst inte träffa någon annan än den närmaste familjen. Då blir det mera tv-tittande. Själv har jag och min fru lagt 40 timmar på att se den fantastiska serien The Crown. Först tre säsonger under den regniga sommaren och sedan säsong fyra som hade premiär på Netflix i november. Av någon anledning har jag en förkärlek till kronologiska släktkrönikor som sträcker sig över flera årtionden. Jag älskade danska Matador och svenska Vår tid är nu har varit en härlig resa genom ett Sverige under uppbyggnad. Det finns en tjusning att se en familj speglas genom livet. Men det blir givetvis extra intressant om det är sant.

The Crown är som en blandning av ett drama och en historielektion. Jag vet åtskilligt mer nu om brittisk politisk historia från andra världskrigets slut och de följande 50 åren. Men framförallt har jag fått en helt annan bild av det brittiska kungahuset. Jag är uppvuxen i punkeran och spelade själv i olika band i flera år. Johnny Rotten i Sex Pistols var hjälten och hans ord i låten “God save the queen” färgade min bild av vad jag skulle tycka om kungligheterna på andra sidan Nordsjön. Kanske tändes mitt engagemang för yttrandefrihet när låten förbjöds att spelas i brittisk radio.

Sedan verkar det finnas en enorm brist på empati i denna familj.

Nu har Netflix förmedlat ett porträtt av en stark kvinna som påverkat mer i det brittiska samhället än vad nog de flesta hade en aning om. Film är alltid film men grunden har givetvis varit att komma så nära verkligheten som det är möjligt. Det förverkligas i The Crown i de utmärkta tolkningarna av Charles, Philip, Diana, Thatcher och Churchill. Min egen upplevelse är att drottning Elizabeth ska framstå som den förhållandevis goda i serien medan övriga familjemedlemmar mer får sina tillkortakommanden exponerade. Sedan verkar det finnas en enorm brist på empati i denna familj. Kan det verkligen vara så illa i verkligheten? Eller ingår det i paketet att skala bort känslorna när du föds in i en kungafamilj? Är det så att regler är till att följas även om de är uråldriga.

Jag önskar mer dramatisering av vår moderna historia.

Frågan är om The Crown även skulle kunna bli verklighet i Sverige? En dramatisering av den svenska kungafamiljen över 50 år. Möjligheten har redan diskuterats i diverse kulturprogram och poddar. Sverige Television hade till och med ett inslag om vilka skådespelare som skulle spela Kung Carl Gustaf, Drottning Silvia och alla andra i kungafamiljen. Finns det tillräckligt med händelser, skandaler, intriger och avgörande ögonblick hos den svenska kungafamiljen för att locka till en hel serie. Ja, troligtvis. Skillnaden mot den brittisk-amerikanska serien blir nog i så fall pengarna. Varje avsnitt har en budget motsvarande en Hollywoodfilm och det blir säkert inte lika lätt att skaka fram lika mycket pengar för att filma masscener med tusentals statister i Stockholm.

The Crown - är det en bra serie? Ja, absolut. Jag önskar mer dramatisering av vår moderna historia. Närheten i tid bakåt är förmodligen nyckeln till att dessa serier blivit en sådan succé. En historieberättelse är alltid bättre när du kan identifiera dig med den.