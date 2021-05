Efter svåra ögonskadan – succéforwarden återvänder till Lindlöven som första nyförvärvet: ”Helt återställd blir jag aldrig”

Anton Björkman, 23, är fostrad i Brynäs och Timrå men gjorde sina två första seniorsäsonger i Lindlöven, 2018–2020. Med totalt 66 poäng på 75 matcher var han topp tre i interna poängligan båda säsongerna, innan han förra sommaren lämnade för Hudiksvall.

Det var där olyckan inträffade, i en match mot Hammarby den 11 oktober. En motståndarklubban letade sig in under visiret och träffade Björkman i ena ögat, och det tog så illa att han inte kunde spela mer på hela säsongen – och att karriären ett tag verkade vara i fara. En blixtoperation, bara tre dagar efter händelsen, räddade av allt att döma synen på ögat.

– Jag förstod direkt att det var något allvarligt. Det gjorde fruktansvärt ont och blodet rann ur ögat. Det blev som en chock. Jag försökte titta upp lite, men det var bara svart. Helt återställd blir jag aldrig, men jag hoppas och tror att jag ska tillbaka få tillräcklig synskärpa för att kunna spela, sa Björkman i en intervju med Hockeyettans hemsida i november.

Och nu har Björkman alltså tagit beslut om att försöka återuppta karriären till hösten – i Lindlöven. På måndagen meddelade Lindesbergsklubben att de skrivit ett ettårskontrakt med forwarden, som därmed gör comeback.

– Nu är han återställd och sugen på att dra igång. Han kommer bli en stor tillgång. Anton är en riktigt bra offensiv spelare. Han är riktigt stark på pucken och kan skapa lägen både för sina medspelare och sig själv. Otrolig bra på små ytor, sportchefen Tomas Östlund till klubbens hemsida.

Björkman blir klubbens första nyförvärv inför säsongen 2021/22.

Lindlövens truppbygge 2021/22

Målvakter: Jonatan Frykholm.

Backar: Joshua Karlsson, Philip Nyberg.

Forwards: Christoffer Anrén, Anton Björkman (ny från Hudiksvall), Simon Brännvall, Anton Karlsson, Alexander Sunnefors, Anton Toolanen.

Utgående kontrakt: Lucas Jägbring, målvakt, David Berg, back, Vladimir Chetverikov, forward, Emil Eriksson, do, Alexander Kovalonok, do, Maksims Semjonovs, do, Anton Widmark, do.

Utgående låneavtal: Adam Björkman (back, Bik Karlskoga J20), Elias Lindgren (do, Örebro J20).

Klara förluster: Marcus Brännman (målvakt, åter till Örebro J20 efter lån), Jesper Broeng (back, Mariestad), Karl Jonsson (do, lån från Bik Karlskoga, Dalen), Mathias Linnarud (do, IFK Arboga), Simon Forsmark (forward, åter till Örebro J20 efter lån), Lukas Henze (do, Surahammar), Max Lalander (do, slutar), Carl Sjöberg (do, lån från Örebro J20, Kalmar).