Efter tågvagnskollisionen – nu står vandrarhemmet åter öppet: ”Vi har hjälpts åt”

Under fredags förmiddag inträffade en kollision på Nora Veteranjärnväg. Tre av veteranjärnvägens vagnar kom av oklar anledning på rull och körde in i Nora Tåghems vagnar. Kollisionen skadade vagnarna och vattenledningarna hoppade ur led, så varken toalett eller dusch fungerade. Efter händelsen fick Nora Tåghem tillfälligt stänga under fredagen och när vandrarhemmet skulle kunna öppna på nytt var då fortfarande oklart.

När NA når Agneta Brambeck under måndags förmiddagen har hon en glädjande nyhet att berätta – vandrarhemmet kunde öppna redan på fredag kväll igen.

– Vi samarbetade för att allt skulle gå att lösa snabbt. Jag fick skicka gästerna till stadshotellet ett tag. Samtidigt lagade veteranjärnvägen skadorna på våra vagnar och satt ihop alla avloppsrören till både dusch och toalett så att det fungerade igen.

Hon fortsätter:

– Man blev chockad när det hände, men det är roligt att se att så många hjälper till när det behövs. Det är ett bevis på att vi i en sådan här liten stad hjälps åt när det händer något.

Nora Tåghem kommer nu att hålla öppet som vanligt hela säsongen ut.

Magnus Lundgren som är ordförande för föreningen Nora Bergslags Veteran-Jernväg, NBVJ, berättar att det gjordes en faktainsamling till den pågående utredningen på plats vid järnvägen under fredagen.

– Vi avvaktar vad utredningen visar innan vi kommenterar det här vidare, säger han.

Det var stoppklossar som hindrar vagnarna från att komma på rull på rälsen som saknades under fredagen. Som en temporär lösning har det nu satts in en "vagga" på rälsen som ska göra att samma sak inte inträffar igen.

– Vi har löst det så fram tills dess att vi har en mer permanent lösning. Vi är lättade över att ingen person kom till skada i samband med händelsen i fredags och nu tittar vi på en långsiktig lösning för att det här inte ska hända igen, säger han.