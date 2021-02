Efter trafikkaoset vid Naturens hus – kommunen sätter in övervakning: ”Kan inte ge böter”

På lördagen fick bussturerna till Naturens hus ställas in. Orsaken var att besökarna till naturreservatet hade parkerat så att bussarna inte kom fram. Florjan Abazi som är trafikledare på Svealandstrafiken, som kör bussarna på uppdrag av Länstrafiken, berättade för NA att busschauffören helt enkelt inte kunde komma loss. Chauffören försökte lösa situationen genom att gå runt och leta efter bilisterna för att be dem att flytta sina bilar. men utan framgång. Det här problemet har, enligt Florjan Abazi, tagits upp flera gånger, bland annat kontaktade han polisen under lördagen. Nu försöker kommunen få till en lösning på problemen.

– Det har varit så mycket felparkeringar vid Naturens hus att helgen som kommer sätter vi in trafikövervakare, säger Lasse Lundberg.

Vad ska trafikövervakarna göra?

– De kan inte ge böter men ska prata med bilisterna och be dem att flytta på sig. Det här handlar mer om en informationsinsats, säger Lasse Lundberg.

Den gångna helgen var det också trafikkaos vid Rynningeviken men där sätts inga parkeringsvakter eller trafikövervakare in.

– Nej, det här handlar om att bussen ska komma fram, och den går till Naturens hus, säger Lasse Lundberg.

Trafikövervakarna ska också titta över skyltningen vid Naturens hus så det blir tydligt var man kan parkera, och inte.

Om åtgärderna med trafikövervakare inte fungerar så kommer kommunen att sätta upp grindar i kurvorna så man inte kan parkera där bussen ska fram.

Tidigare i vinter har det varit samma problem i Ånnaboda. Där parkerade också besökarna så bussen inte kom fram och turerna fick tillfälligt ställas in. Men det har ordnat sig nu. Bussarna går som vanligt och Lasse Lundberg som varit och sett över parkeringssituationen i Ånnaboda flera gånger menar att folk har lärt sig var de kan stå.

Bussarna till Naturens hus går nu också som vanligt igen. Det var bara under lördagen som turerna drogs in.