Efter tuffa åren – nu tror Kumlagolfaren på stora genombrottet: ”Nollade mina bankkonton ett antal gånger – en vecka kan förändra hela livet”

Väderleksprognosen säger att det ska var 34 grader i Bangkok varenda dag den här veckan. I skuggan. Så är det i princip året om, den thailändska huvudstaden räknas som en av världens varmaste städer.

– Jag har faktiskt börjat sakna kylan. Jag är ganska varm av mig, och det är skönt att kunna träna på utan att svettas ihjäl. Så det har varit skönt att komma hem den här veckan, säger Andreas Grönkvist och ler.

Säsongen har varit intensiv, och före den här blekgrå septemberveckan har 28-åringen inte varit i Kumla mer än en blixtvisit i januari. Sedan tre år tillbaka är Sydostasien Grönkvists hem, i ett försök att jaga drömmen som golfproffs. Egentligen var det en slump att han valde just det spåret, i stället för att som de flesta andra försöka nå en plats på Europatouren via nordiska touren och challengertouren.

– Jag hade spelat riktigt bra och var laddad inför Europatourkvalet hösten 2016, men drog en muskel i skuldran och missade det. Jag hade lite pengar kvar och tänkte: ”Jag kanske ska prova kvalet till asiatiska touren i stället?” Jag tog mig vidare till finalkvalet men blev sjuk och spelade skit där, berättar Grönkvist.

– Men jag gillade det och började spela på undertouren på Filippinerna. Det var en jättestor omställning. Det är helt annat gräs där, så det tog sex månader innan jag lärde mig chippa. Missade jag greenen var det helt kört. Och banorna är så smala att det bara är att pegga upp en ny boll om man missar fairway, för det är en djungel där utanför. Det var tufft att lära sig. Jag nollade mina bankkonton ett antal gånger, fick åka hem och jobba ihop nya pengar och prova igen, och så blev det samma sak en gång till ... Men jag kände att jag successivt blev bättre, när jag kom hem började jag skjuta sönder den här banan på en helt vanligt träningsdag.

Och i vintras lossnade det äntligen, även i Asien. I december vann Grönkvist en tävling på den kinesiska touren, i mars kvalade han in till stortävlingen Volvo China Open, och i maj fick han göra debut på Europatouren.

– Jag har varit väldigt stabil sedan segern, haft en mycket högre lägstanivå. Ser man på all statistik är jag sjukt mycket bättre på alla plan. Av 20 starter i år har jag bara missat två kvalgränser, och det var i debuten på Europatouren och i debuten på asiatiska touren. Jag har varit och naggat på bra scorer hela tiden och har ett annat lugn över mig själv och min kvalitet som golfspelare nu, säger han.

Grönkvist har gjort flera förändringar för att nå framgången: Hösten 2017 tog han in en ny tränare, han har flyttat in i en lägenhet på en golfbana i Bangkok för att slippa onödiga timmar i bil, han tränar hårdare i gymmet än tidigare och han har fått tillgång till nya drivers.

– I somras fick jag äntligen tillgång till specialbyggda klubbor från toursidan, sådant som aldrig går till återförsäljare, och det har visat sig vara en riktig gamechanger. Jag skulle säga att det är den största grejen som hänt mig senaste året. Jag har i stort sett aldrig haft problem med swingen, men jag har haft oflyt och fått dåligt material de senaste fyra åren, och det har satt sig i huvudet, säger Grönkvist.

– När jag fick de nya, precisionsmätta klubborna gick jag från att i stort sett inte ha slagit en enda driver på 1,5 år till att toppa drivingstatistiken i Indien. Det är ganska stor skillnad. Nu har jag fått en klubba som enbart ska gå åt ett håll, tidigare har det blivit helt olika skruvar av bara någon millimeters träffskillnad på klubbhuvudet och det är ju hopplöst. Då har jag valt att spela med trätrean eller spoon från tee i stället.

En annan viktig faktor är att Grönkvist satt gränser för hur mycket han tävlar.

– Jag börjar bli lite äldre, så jag måste ta hand om mig bättre än tidigare. Jag kan inte blåsa rätt in i kaklet som jag gjorde första året här borta. Jag minns ett tillfälle när jag bara körde på och så ”boom” – man var helt jävla borta i en vecka. Nu har jag bestämt att jag aldrig gör fler än tre tävlingsveckor i rad, framför allt inte om det är i Kina, säger han

– Även om jag kommer in på en tävling vecka fyra så åker jag hem till Bangkok och tar en träningsvecka i stället. Det är ganska jobbigt att vara i Kina, med kosten och den extrema värmen. Man blir rätt trött. Och en tävlingsvecka är tuff, det är två resdagar och med inspel blir det 6,5 varv. På något sätt måste man hinna träna också, för träningsmängd är allt och jag vill trots allt inte bli kvar på den här nivån hela livet.

Slutmålet är förstås en plats på PGA-touren, och vägen dit går via Europatouren dit Grönkvist försöker ta sig genom Asientouren. En inte helt enkel väg.

– Jag ska ta minst ett år till i Asien, för jag skulle vilja se om jag kan ta mig in och få göra en full säsong på Asientouren. Jag tror att jag skulle kunna göra något väldigt bra av det. De har många tävlingar som är samsanktionerade med Europatouren, japanska touren och koreanska touren, så det öppnar många dörrar. Men för att få spela de stora tävlingarna måste man ha blivit topp 60 på touren året innan, och än så länge kommer jag bara in på de sämsta tävlingarna som aldrig kommer att räcka för att nå dit – om jag inte vinner. En vinst öppnar många dörrar. Egentligen är en seger det enda som spelar någon roll, säger Grönkvist.

– På asiatiska touren i Indien för några veckor sedan vann min polare (indonesiern Rory Hie). Vi spelade in tillsammans och har varit på samma nivå, haft svårt att ens komma in på tävlingarna – och så plötsligt går han och vinner. Nu spelade han i Sydkorea förra veckan och i Japan den här veckan, tävlingar som jag aldrig kommer in på. Klarar han en kvalgräns där är han i princip garanterat topp 60 och får spela alla stora tävlingar nästa år. En vecka kan förändra hela livet. Det finns nog ingen annan sport där det kan gå så fort. Man kan gå från att vara en nobody till världsnivå på ett ögonblick. Men det är många som kämpar om det och få förunnat.

Känner du att du har det i dig?

– Ja, jag tror att jag är så stark i mig själv att jag hade slutat om jag inte känt att jag haft den potentialen. Det gäller bara att få ut det vid rätt tillfälle, det ger liksom ingenting om jag är grym en träningsvecka – då spöar jag bara polarna. Men jag känner att jag är nära nu, jag var uppe och visade mig de två första dagarna i Indien trots att puttningen var medioker. Stämmer den också är jag övertygad om att jag kan vara ganska högt uppe på leaderboarden.

Veckan i Kumla börjar lida mot sitt slut, och de långa träningspassen i kylan på Mosjö ska snart bytas mot värmen i Bangkok igen.

– Med tanke på värmen kanske jag inte valde det bästa stället på jorden för mig, men golfmässigt och strategiskt är det förmodligen det bästa jag gjort.

Länets hetaste golfspelare just nu

Johanna Gustavsson, 26 år, Lannalodge: 454:a på världsrankningen/25:a i Sverige. Blev 2016 den första spelaren från länet att kvala in till damernas Europatour, där hon nu gör sin fjärde fulla säsong. Ligger 49:a på Europatourrankningen efter att han nått karriärens första topp tolv-resultat för två veckor sedan.

Oliver Gillberg, 22, Kårsta: 781:a på världsrankningen/39:a i Sverige. Valde att längre än de flesta andra spela kvar som amatör, och fick på så sätt spela stortävlingar över hela världen, bland annat kvalade han in till Nordea masters. Gör nu sitt första fulla år som proffs, och har vunnit match-SM, Fjällbacka open på svenska touren och Tomelilla open på future series.

Andreas Grönkvist, 28, Örebro City: 892:a på världsrankningen/orankad i Sverige. Spelar tredje säsongen i Asien. Vann en tävling på kinesiska touren i december, och försöker nu slå sig in på asiatiska touren som rankas som den tredje största efter PGA-touren och Europatouren.

Martin Eriksson, 27, Kårsta: 1 050 på världsrankningen/30:e i Sverige. Spelar i år på challengertouren, nivån under Europatouren, för första gången men har haft det tufft och bara klarat cuten i fyra av 14 tävlingar. Som bäst två topp 40-placeringar, i tjeckiska Brno och Prag.