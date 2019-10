Efter tunga starten: ÖSK-lånet har lyft i Jonas Therns lag: "För tidigt att kasta in handduken"

Alfred Ajdarevic lånades ut från ÖSK till IFK Värnamo för att få den speltid han inte lyckades spela till sig i det allsvenska laget under våren. Men det första tiden i söderettanklubben blev tuff för den offensiva mittfältaren. Under sommaren såg sina chanser i tränaren Jonas Therns A-lag gå från inhopp till ingenting.

ÖSK-managern Axel Kjäll bekräftade i början av juli att man diskutera spelarens framtid – om man skulle välja att kalla tillbaka honom till Örebro men till slut togs beslutet att Alfred Ajdarevic skulle bli kvar i Värnamo. Ett beslut som i efterhand har visats vara lyckat.

Det har varit ett "wake up call" för mig att komma ner till division 1.

Ajdarevic har spelat in sig i startelvan, gjort ett mål och varit delaktig i många av Värnamos mål under hösten.

– Jag har kämpat och krigat på. En spelares prestationer baseras på poäng och om man tittar på min poängskörd så talar det för sig själv. Jag gillar att fokusera på prestationen och då kommer poäng av sig själv, vilket det har gjort också, säger 21-åringen till NA-sporten.

Debuten från start lät dröja på sig till den 17:e omgången av division 1 södra. Sedan dess har det blivit tio raka starter.

– Det har varit ett "wake up call" för mig att komma ner till division 1. Jag tror att den här serien är mycket underskattad. Det är det bästa som hänt mig att, i det läget jag befann mig, bli utlånad. Det är inte till vilket lag som helst, utan Värnamo med Jonas Thern på spetsen. Jag är så tacksam för allt jag får med mig från varje träning och match, säger Alfred Ajdarevic.

Värnamo ligger sexa i division 1 södra, nio poäng från kvalplatsen till superettan. Laget har haft en stark höstform men oavgjort mot toppkonkurrenten Skövde och förlust mot serieledande Ljungskile gör att avståndet, med fyra omgångar kvar, ser ut att vara för stort uppåt.

– Det känns som att vi under den senaste tiden har fått till det. Vi fick in ett par bra spelare under sommaren i Johan Lassagård från Falkenberg och Edvin Crona från Kalmar, säger Alfred.

Nu känns som att allt är möjligt igen.

Han lyfter fram att han har haft stöd runtomkring sig under säsongen.

– Jag och min agent (Feisal Saeedi på LL Sports Management) satte oss ner och bestämde att det var för tidigt att kasta handduken och vi började om på ny kula. Nu känns som att allt är möjligt igen. Jag har aldrig känt mig i bättre form än vad jag är i nu. , säger Alfred Ajdarevic.

Låneavtalet löper ut efter säsongen. ÖSK-kontraktet gäller till och med 2021.

– Jag har kontrakt i två år till men det tänker jag inte på nu. Mitt fokus är här och att spela bra för Värnamo. Vad som händer sedan får vi ta när säsongen är slut.

Alla vet vilken spelare han är, han har dominerat i svensk fotboll flera år

Storebrorsan Astrit Ajdarevic är just nu i guldkamp tillsammans med Djurgården. Och bröderna följer förstås deras respektive karriärer.

– Ja, jag följer vad som händer väldigt mycket. Det är spännande nu på slutet av allsvenskan. Djurgården ligger med i toppen och det hade varit kul om han kan ta SM-guldet, han har ju redan tagit ligaguldet i Grekland. För hans egen del kanske det inte har gått jättebra men alla vet vilken spelare han är, han har dominerat i svensk fotboll flera år och tar han SM-guldet så spelar inte det andra någon roll.