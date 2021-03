Efter turbulenta veckan – Kumla en poäng från nytt kontrakt efter andra raka nollan: ”Kommer säkert kännas nervöst”

Två poäng på tre första kvalmatcherna fick Kumla Hockey att agera. Ola Östergren ersatte Erik Planeby som huvudtränare inför tre sista matcherna i tisdags.

Tre dagar och två matcher senare har Kumla tagit två raka segrar och är plötsligt uppe på rätt sida nedflyttningsstrecket. Nu krävs i värsta fall två poäng – men med största sannolikhet en – i säsongens sista match, borta mot Malung på söndag, för att Kumla ska hänga kvar.

Samtidigt har Malung allt att spela för – tar de tre poäng tar de platsen i hockeyettan nästa säsong.

– Vi ska åka dit och vinna, och sedan ska vi fira ordentligt, säger Victor Wänghult som är redo för en sista match med kniven mot strupen:

– Det kommer säkert kännas nervöst i helgen och på vägen dit, men inte när vi väl är ute på isen. Vi får släppa ned axlarna och spela. Det som händer, det händer.

Fredagens match mot Grums var som en fortsättning av onsdagens, som var mållös i 64,5 minuter innan Oliver Arle Östergren hängde enda målet. Men fem minuter in i andra perioden lossnade det till slut för Kumlas superkedja. Wänghult direktsköt 1–0 i powerplay, framspelad av Arle Östergren och Daniel Lindberg, och sju minuter senare tryckte samme Wänghult in 2–0 efter en spelvändning: En puck i djupet från Lindberg som Arle Östergren hann först på, pucken in framför mål, ett nytt direktskott.

– Vi pratade om den där powerplayvarianten inför andra perioden. Jag blev ganska låst i powerplay, så vi pratade om att Oliver skulle göra så, och det fungerade. Andra målet var ett race om pucken hit ned, och sedan tryckte jag bara in den. Skönt att det lossnade i offensiven, för vi har haft det lite tuffare där i kvalserien även om defensiven varit bra, säger Wänghult.

I tredje perioden spelade Kumla av, och Edvin Ekström fastställde slutresultatet till 3–0 på en ny kontring. Jonathan Stålberg höll nollan för andra matchen i rad och har den här veckan räddat totalt 53 skott utan att släppa något. På fredagen osade det mest katt i första perioden, där Stålberg gjorde ett par svettiga räddningar och avstyrde ett friläge.

– Han är jävligt bra. Jag hoppas han fortsätter så i sista matchen, då kommer det nog att lösa sig. I dag blev det en ganska stabil seger. Vi spelade bra. I tredje perioden tyckte jag aldrig att det kändes riktigt farligt, vi hade kontroll, säger Wänghult.

Hur mycket har tränarbytet betytt?

– Ola har inte gjort några jätteändringar. Han har ett lite annat sätt att se på hockey, kanske. Framför allt har det gett lite ny energi, folk vaknar till och inser kanske allvaret lite mer när det händer något. Men jag tycker att Planeby har gjort det jättebra hela säsongen. Är det någon man ska skylla på att vi hamnat där vi hamnat så är det oss i laget, inte tränarna.

I andra matchen i kvalserien tog Köping en storseger hemma mot Malung, vilket var optimalt för Kumlas chanser. Det innebär att en poäng räcker för Kumla borta mot just Malung på söndag – under förutsättning att Grums inte slår Köping med mer än sex mål. Vinner Grums större än så behöver Kumla ta två poäng.

Kumla Hockey–Grums IK 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

Andra perioden: 1–0 (4.53) Victor Wänghult (Oliver Arle Östergren, Daniel Lindberg) i spel fem mot fyra, 2–0 (11.49) Victor Wänghult (Oliver Arle Östergren, Daniel Lindberg).

Tredje perioden: 3–0 (15.38) Edvin Ekström (Oscar Geschwind).

Skott: 26–24 (9–10, 9–7, 8–7).

Utvisningar, Kumla: 1x2. Grums: 2x2.

Domare: Jesper Jatko, Karlskoga.

Publik: Nej.