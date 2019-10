Efter två raka segrar – då föll Lif Lindesberg på bortaplan: "Bränner alldeles för mycket"

Två raka segrar, men idag fick Lif Lindesberg åka hem med förlust i bagaget igen.

– Vi började knackigt första 20 minuterna. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen. Men sätt över hela matchen så bränner vi alldeles för mycket lägen på deras målvakt, säger Jesper Nilsson till NA efter matchen.

Det var när man gästade HK Torslanda på bortaplan som man låg under med 17–11 i paus, hämtade in marginalen något i andra halvlek men trots det föll med 32–29.

– När vi forcerar på slutet så kommer Fabian Lindholm in med en skön energi. Det är kul att många kan komma in och bidra, så han ska ha ett plus, säger Nilsson.

Lindholm gjorde ett mål, och Nilsson själv sju. Men det räckte alltså inte hela vägen fram.

– Försvarsspelet är bra idag, det är i offensiven vi tappar matchen. Vi är inte riktigt där och måste vara kallare i våra avslut. Både i första och andra halvlek bränner vi för mycket, och det räcker heller inte till med de förändringar vi gör. Vi står upp bra bakåt och får bra räddningar, men lyckas inte utnyttja det framåt, säger Nilsson.

Matchen var Lif Lindesbergs sjätte för i år, och man ligger för stunden på en tiondeplats i allsvenskan.

Matchfakta

HK Torslanda – Lif Lindesberg 32–29 (17–11)

Målskyttar, Lif: Fatlum Ahmeti (8), Jesper Nilsson (7), Herman Bosson (6), Albin Järlstam (3), Martin Boija (2), Axel Magnusson (2), Fabian Lindholm (1). HKT: Joseph Helgesson (6), Fredrik Jyborn (6), William Ring (5), Pontus Borgström (4), Charles Eliasson (3), Adam Drebin (3), Simon Örtelind (1), William Höghielm (1), Erik Forsmark (1), Lukas Mattsson (1), Gunnar Bodin (1).

Publik: 402

Domare: Magnus Bergman