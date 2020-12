Efter uppflyttningen – Degerfors förlänger med trio: "Mycket viktiga spelare"

Det har bara gått tre dagar sen Degerfors IF äntligen säkrade den historiska återkomsten till allsvenskan. Men Patrik Werner ligger inte på latsidan på det.

På måndagen kom uppgifter om att laget börjat förhandla om en förlängning av nyckelspelaren Erik Lindells kontrakt.

Nu meddelar klubben att det gjort klart med målvakten Jeffrey Gal och försvarsspelarna Gustav Granath och Daniel Janevski.

– Tre mycket viktiga spelare som har varit med och bidragit under året. Vi är jättenöjda med att de här tre spelarna har skrivit på nya avtal, säger Werner till klubbens hemsida.

Efter säsongen hade laget hela tolv spelare på utgående kontrakt. Nu hoppas de att detta ska bli startskottet på flera förlängningar framöver.

– Nu ska vi fortsätta med de återstående avtalen. Förhoppningsvis får vi några fler underskrifter de närmaste dagarna, säger Werner.

Degerfors silly season

Klara spelare inför 2021, målvakter: Jeffrey Gal (kontrakt över 2022), Ismael Diawara.

Försvarare: Daniel Janevski (kontrakt över 2021), Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson (kontrakt över 2022), Gustav Granath (kontrakt över 2023).

Mittfältare: Adam Carlén (kontrakt över 2022), Christos Gravius, Axel Lindahl, Tufve Östlund.

Anfallare: Johan Bertilsson (kontrakt över 2022), Victor Edvardsen (kontrakt över 2022), Villiam Dahlström (kontrakt över 2022).

Klara förluster: Jacob Ortmark, Sirius, Daniel Joel Okon, ny klubb ej klar.

Utgående kontrakt: Hugo Claesson (målvakt), Linus Olsson (do), Christoffer Wiktorsson (do), Marcus Astvald (mittfältare), Ferhad Ayaz (do), Erik Grandelius (do), Erik Lindell (do), Emil Portén (do), José Segura Bonilla (anfallare).