Efter uppgifterna – nu provspelar islänningen med ÖSK

Den isländska sajten fotbolti.net uppgav i början av december att Bjarki Steinn Bjarkason kommer att provspela med ÖSK efter årsskiftet.

19-åringen har tidigare provspelat med IFK Norrköping, och tillhör Akranes i den isländska högstaligan. Under hösten har yttermittfältaren också provspelat för norska Kristiansand.

Och på måndagen meddelade ÖSK via sin hemsida att islänningen nu ansluter för provspel. Under förmiddagen meddelade klubben att Bjarkason ansluter på måndagen, och kommer att finnas med A-truppen under den närmsta veckan.

ÖSK hade under 90-talet en tradition av islänningar i laget, där Hlynur Stefansson, Hlynur Birgisson, Siggi Jonsson och Arnor Gudjohnsen är några av de namn som spelat i klubben.