Efter utbrändheten: Susan blottar sin egen historia för att hjälpa andra: ”Jag var som en zombie”

”Utbränd! Jag? Nej, jag är bara lite trött och behöver vila lite grann, sedan är jag snart tillbaka. Låt mig bara få vara, sova och vila lite.”

Snart sju år har passerat sedan den där dagen då det inte gick längre. När tröttheten lagt sig så tungt till rätta i henne att hon nått botten.

– Jag minns att känslan var som att befinna sig under vattenytan. Upp och hämta luft, och sen sjunka igen. Ända tills krafterna tog slut. Det var fruktansvärt.

Susan Olausson lägger en hand på boken hon skrivit. Den som alldeles nyss blivit klar och som innehåller hela den långa resan tillbaka till livet. Inte till det liv hon hade innan – nej, ett helt nytt. Ett mer avskalat liv. I lugnare tempo.

– Jag mår jättebra i dag, men har inte orken på samma sätt. Kan inte överanstränga mig. Min hjärna var så trött, att sånt jag kunde innan bleknade. En del saker har jag fått lära mig från början igen.

Kontrasten mellan Susan och hennes historia är gigantisk och nästan svår att ta in. De tuffa åren har inte motat bort en gladlynt personlighet, och med jämna mellanrum far hennes skratt likt lätta såpbubblor genom rummet. Alltmedan vårsolen faller mjukt in över matbordet.

– Jag var en sån där som alltid ville vara med på allt, som tyckte allt var kul och som aldrig sjukskrev mig.

Just den där biten vill hon att alla ska förstå. Att det inte syns utanpå att en människa är på väg att krascha, och att det är jätteviktigt att på exempelvis en arbetsplats hålla koll på varann och varandras arbetsbördor.

”Jag känner mig som Skalman, en sköldpadda som bara vill försvinna in i mitt skal tills jag har läkt mig hel igen. Jag har tagit slut, jag som alltid är social och fylld med massor av energi är nu borta.”

Hon berättar om den där morgonen då det tog stopp. Hur det nästan inte gick att vakna. Hur det tog 20 minuter att få på sig jeansen. Hur hon ändå tog sig till jobbet.

– Jag har en inbyggd envishet som är grunden till att jag tagit mig tillbaka. Men den bidrog också till att jag blev sjuk. ”Snart ska jag lugna ner mig.” Så tänkte jag länge, men fortsatte att köra på.

Hon är tydlig med att jobbet bara stod för en av pusselbitarna, och att det förstås handlade om en större helhetsbild än så. Hon försöker summera de där åren före kraschen:

– Jag hade en sorgsen skilsmässa bakom mig, där jag plötsligt blivit ensam med två barn. Jag oroade mig över ekonomin, och jobbade extra så mycket jag kunde. I mitt jobb som barnmorska behövde jag kunna jobba kvällar och helger, men eftersom jag ursprungligen är från Västergötland hade jag ingen släkt här i närheten som kunde hjälpa mig med barnen. Därför bytte jag arbetsplats, vilket inte blev bra. Trots att jag var trött tränade jag dessutom fem dagar i veckan – för att hitta endorfiner. Och mitt i allt blev min mamma svårt sjuk. Sju veckor senare var hon död.

Susan beskriver alltihop som en alltför övermäktig mix av sorg och oro, och när sjukskrivningen blev ett faktum tillkom dessutom ytterligare börda i den mentala ryggsäcken:

– Jag kände mig som en dålig människa, värdelös på alla sätt. Det var som ett töcken i hjärnan. Yrsel. I åtta månader sov jag 14 timmar per dygn. Barnen var 11 och 16 och fick på många sätt klara sig själva. Tack och lov fanns Per. Han bodde i Vingåker då, men körde ofta hit för att laga middag till oss.

”En främling som dyker upp i mitt liv när jag är som mest trasig, och som vill och orkar samt stöttar mig och låter mig bara få vara.”

Susan blir varm i blicken när hon pratar om Per – mannen hon precis hunnit träffa innan hon insjuknade, han som hon numera är gift med.

– Han hade själv gjort samma resa som jag, och förstod hur jag mådde och vad jag gick igenom.

Ett drygt år passerade, men den som tror att Susans må bra-kurva från och med nu började bära av uppåt tror fel. Egna krav förstärkta av en indragen sjukpenning ledde henne alltför snabbt in i arbetsträning:

– Jag hade inte hunnit hitta verktygen som behövdes för att läka. I stället började jag på nytt att pressa mig.

Ännu en bottenkänning förstås, en ny sjukskrivning men den här gången med ännu större problem att ta tag i:

– Ibland ville benen inte gå, och jag fick som ofrivilliga ryckningar i kroppen. Det hela blev till stress, panikångest och sömnstörningar.

”Vad är detta? Det går inte att sova. Per ligger och håller om mig hela nätterna, och kroppen är helt slut i varenda muskel när morgonen gryr.”

Efter mängder av undersökningar kunde neurologiska sjukdomar uteslutas, men vid det här laget var Susan så sjuk att hon upplevde att allt rämnade:

– Jag kunde inte sova och fick sömntabletter. Ändå gick det inte. Fick öka dosen, men utan resultat.

Hon beskriver det som den otäckaste upplevelsen längs hela resan. Den att vara så dödligt trött, men ändå inte få ro. Det var som tortyr.

– Jag jobbar inom vården, vet att man måste ha sömn. Jag fick en sprängande huvudvärk och kände mig till sist nästan galen av alla intryck. Jag har aldrig haft psykiska problem, men nu blev jag rädd för att drabbas av psykos. Så jag bad om att få läggas in på psyk.

Några dagar senare insåg Susan att lösningen inte stod att finna här heller, och hon återvände hem.

– Jag var som en zombie. Fick ont i magen av sömntabletterna, och behövde ännu mer tabletter mot de nya problemen. Men nånstans längs vägen kickade min överlevnadsinstinkt och envishet igång. Jag kände bara att nu får det vara nog.

”Jag har nu bestämt mig för att det är dags att ta kontroll över min kropp och bli frisk. Jag börjar själv att mixtra och trappa ned medicinerna, för det här går inte.”

Sakta men säkert började det gå åt rätt håll. Med stöd från USÖ:s sömnenhet samt en kurator på vårdcentralen började hon sakta men säkert se ljuset igen.

– Jag behövde hjälp med det beteende som gjort mig sjuk. Bort från "duktig flicka". När det var dags att börja jobba fick jag efter ett tag hjälp av facket med att få till en omplacering till en ny avdelning, där jag i lugn och ro fick starta om och där jag trivdes fantastiskt bra.

I dag jobbar hon 80 procent och sällan övertid. Hon konstaterar att hon fortfarande är skör, och att hon högst troligt alltid kommer behöva vara försiktig:

– Det syns inte på mig, jag är fortfarande en glad person. Men efter en jobbdag får jag åka hem och vila en stund, och på helgerna tar jag det lugnt. Jag får inte slarva med maten, och har lärt mig att säga nej. Jag promenerar ofta – i lugnt tempo och utan musik eller poddar i öronen. Och så ägnar jag mig åt kroppsskanning, som är en slags mindfulness där man går igenom kroppsdel för kroppsdel och känner efter hur det känns.

Boken då? Hur han hon orkat skriva den?

– Den har fått ta två år, och jag har skrivit lite i taget och bara när jag varit ledig. Aldrig på jobbdagar.

Ur boken har också fötts nya tankar: Att tillsammans med Per erbjuda sina erfarenheter och kunskaper till andra. I grunden handlar det om en vilja att öka förståelsen kring utmattningssyndrom.

– Vi får se vart det här tar vägen, men vi är på gång att starta eget och så har vi skaffat ny mejladress och nytt mobilnummer. Utbrändhet kan inte få fortsätta att vara en ”slaskdiagnos”, utan måste tas på allvar. Den kan drabba alla, och när den kommer slår den till snabbt. Jag trodde själv att jag var superwoman, men pang in i väggen. Eller snarare rakt genom väggen.

I framtiden anar hon ännu fler drabbade, och en stor fara ser hon i mobilanvändandet:

– Först anstränger du hjärnan en hel dag på jobbet eller i skolan, och sen sitter du flera timmar med mobilen. Hjärnan får vara påkopplad jämt. Inte konstigt om man sen sover dåligt.

Hon tittar ut mot solen utanför fönstret. Konstaterar att den påminner om fotot som pryder omslaget på hennes bok:

– Jag tog bilden under tiden jag mådde dåligt. Jag såg den där lilla ljusglimten bakom alla gråa moln, och kände att det skulle bli bra.

