Efter vansinnigt jämn omröstning – Astrid, Tusse och Freddie vidare i Idol: ”Jag är helt exalterad – skitbra!”

Fredagens tema i Idol var "Team Spirit" där idolerna fick välja låtar till varandra. Dessutom gästade den amerikanska artisten Halsey programmet för att coacha idolerna.

Örebroaren Astrid sjöng ”At Last” av Etta James och fick varmt beröm av juryn.

– Du visar upp en så himla charmig sida av dig själv. Hur du tar kameran och det du gör med den. Det är så härligt att se. Jag tror du vinner många nya fans på det här numret, sade Nikki Amini.

Även Kishti Tomita hyllade Astrid och berömde henne för framträdandet.

– Det här var fantastiskt. Du var sensuell, du var varm, du var sexig, du var stark, du var allt. Du var all that women!

En annan deltagarna som fick fina omdömen av juryn var 17-årige Tusse, som tidigare bott i Nora. Tusse framförde låten "Purple rain" av Prince. Han framförde den i Corey Henrys lite jazzigare version av låten.

– Jag var faktiskt väldigt orolig för jag gillar verkligen inte Corey Henrys version. Men det här! Du lade in en växel som var helt amazing. Det var som att du slet ut hjärtat och körde all in. Det var fantastiskt och oväntat, sade Kishti Tomita.

När omröstningen presenterades visade det sig att Astrid och Tosse är säkra fram till nästa vecka. Värre var det för örebroaren Freddie Lilijegren som inte satt säker efter omröstningen.

Freddie Liljegren framträdde med en gitarr på magen och körde låten ”Hold Back The River” av James Bay.

– När du inte har gitarr går du som en symaskin. Du är inte dansant, men du är sjukt musikaliskt. Det som händer när gitarren kommer fram är att då blir du cool, sade Kishti Tomita.

Efter några rafflande minuter i slutet av programmet stod det klart att även Freddie Lilijegren klarar sig till nästa vecka.