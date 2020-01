Eija Salminen ny utställare på Vinterspår – NA bjuder in till öppet hus

Bilderna som Eija Salminen visar är nästan som akvarellmålningar – fast det är fotografier. De tog hon under en fotoresa till Färöarna för några år sedan, som en del i en fotoutbildning vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

– Det är en tradition som skolan har att åka på en åttadagarsresa fotoresa till Färöarna, berättar Eija.

Det var en fantastisk upplevelse. Storslaget, mäktigt, kargt, skiftningarna, de speciella färgerna och människorna.

– Jag är fascinerad av miljön och landskapet.

Färöarna är ungefär hälften så stort som Gotland, består av 18 öar, tillhör Danmark men har eget självstyre. Havet är alltid närvarande.

– Det är aldrig längre än fem kilometer till havet, berättar hon.

Utställningen har Eija döpt till ”The land of maybe”, och den har tidigare visats i Arboga. Där fick hon fin respons, många kom och tittade på utställningen. Fotat har hon gjort i många år, först analogt och 2012 skaffade hon en digital systemkamera. Hon har också varit ledare för fotokurser, och skrivit barnboken Lakritspipor & korvsoppa på både svenska och finska. Boken är illustrerad av Rainer Paakkinen och kommer att finnas tillgänglig under utställningen.

Eija jobbade på NA-redaktionen i Lindesberg när hon kläckte idén att vara med på Vinterspår och ställa ut fotografier i entrén till redaktionen.

– När jag nu har så mycket bilder från Färöarna är det jätteroligt att visa en del av dem, säger hon.

Samtidigt kommer det att vara öppet hus på NA-redaktionen under Vinterspår under lördagen. Då är alla välkomna in att diskutera tidningen, komma med synpunkter och tips, få hjälp med mobilen, att logga in på na.se, läsa eNA och mycket annat.