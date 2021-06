Ekbergs sköna känsla – körde Feel Good till första segern: ”Fräckt och snygg – kör med elegans” • Allt från Örebrotravet

Rubrikerna

Tummen upp: Feel Good tog karriärens första seger och travade 1.16 sista varvet och avlade i och med det sin maiden. Hästen tränas av Fredrik Söderberg men den som ska hyllas för denna triumf är körande hemmasonen William Ekberg. Ekberg tog ett tidigt initiativ trots sämsta startspåret bakom startbilen och satt i spets redan 1 550 kvar. Fräckt och snyggt, det var nog vinstgivande och det har varit skaplig utveckling på William sista halvåret… Han kör med elegans i loppen och vann på V64-spelet i början av denna vecka när han körde åt sin arbetsgivare Jörgen Westholm.

Tummen ner: Erik Berglöfs upplägg bakom A Deal Is A Deal i stayerloppet med bara sju hästar till start. Inte så genomtänkt att köra 1.13,4 första varvet för att nå ledningen. Hästen blev stum helt förståeligt efter det upplägget och slutade fyra, det här loppet hade rutinerade Berglöf kunnat köra på många andra vis och fått en bättre placering med sexåringen. Johan Sedström tackade och tog emot för tempot i racet och vann säkert med egentränade Maj Doll som tog ner en tapper Zorro Kronos som gick bra i sin minicomeback.

Bra kväll för Modig: Tobias Modig hade två hästar till start denna kväll och vann med Dance Frontline efter en vass avslutning. Stoet tog i och med det sin första seger i karriären och bakom Massai blev Tobias tvåa, valacken passas i nästa start och honom placerade vi under rubriken lira nästa gång. Modig tränar både Massai och Dance Frontline på egen hand.

Kusk i fokus: Andreas Andersson har alltid framgångar när det körs breddlopp i Örebro, under torsdagen körde han vaket fram till dödens med farsans Black Alex. Det skulle visa sig bli ett vinstdrag, via en härlig duell tog sexåringen ner ledande Billie Holiday via 1.14,9 sista varvet och kort innan mållinjen kom en segergest från AA. Hästen har tre segrar i karriären, två av dessa är tagna i Örebro.

Lira nästa gång: Massai travade 1.12,5 sista 700 meterna och var nära Banana Joe i mål. Tobias Modigs häst öppnade 1.12,5 första 300 meterna i en bilprovstart innan tävlingarna men var inte lika snabb ut i själva loppet. Treåringen bör ha bra segerchans i ett kortlopp med bilstart framöver, feelingen är att han kan springa fort från spets över korta häcken.

Tuffa bud: Det räckte inte med 1.13,4 sista varvet från dödens för Candy Frontline för att avlägga maiden i ett breddlopp. Stoet fick se sig besegrad precis på linjen av Sioux Sad Song som fick betydligt bättre lopp än favoriten. Candy Frontline har alltid visat kapacitet och uppträdde väldigt förnuftigt denna afton, klarade två omstarter galant så hon lär ta karriärens första seger inom kort.

Värt att notera: Inga mer tävlingar på Örebrotravet denna månad, näst på programmet är lunchtävlingar torsdag 1 juli. På Boda körs det dock mer under juni, på midsommardagen tävlas det på den natursköna banan nästa gång, det brukar vara en avslappnad och trevlig tävlingsdag. Örebrotravet har för övrigt en ny fräsch hemsida, besök gärna den om du är travintresserad.

Siffrorna

V5-fakta

Rätt rad: 1-5-2-4-4.

4 rätt: 1 697 kronor.

Omsättning: 103 808 kronor.

Antal system: 2 132.

V4-fakta

Rätt rad: 4-12-4-8.

4 rätt: 4 516 kr

Omsättning: 109 660 kronor.

Antal system: 2 766.

V3-fakta

Rätt rad: 12-4-8.

Utdelning: 1 200 kronor.

Resultaten

Lopp 1: Inget spel på Juniorchansen.

Lopp 2: 1) 1.Avenir d'Inverne (Alicia J Larsson), 15,2 (5,97) 2) 6.Grott Maja, 15,5 (2,90) 3) 5.Velocista G.G., 16,0 (15,62) 4) 11.Absolute Speed, 16,1 (39,57) 5) 10.Inspector Cool, 16,5 (6,11) 6) 12.Hunter Sund, 17,8 (10,50) 7) 9.Quickrelease, 19,0 (36,15) 8) 3.O'nicko d'Hilly, 20,9 (59,11) Opl: 8.Teton Martina, (13,22) 7.Motoyi Goj, (10,71) 4.Starspangledeyes, (20,85) 2.Chaktar de Vandel, (17,77). Odds: 5,97. Plats: 2,29-1,70-2,67. Tvilling (1/6): 12,35. Komb (1-6): 29,57. Trio (1-6-5): 147,48. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 5.Maj Doll (Johan Sedström), 16,0 (8,94) 2) 7.Zorro Kronos, 16,0 (5,66) 3) 4.Nisse Roc, 16,3 (4,00) 4) 8.A Deal is a Deal, 16,3 (2,10) 5) 3.Cilantro, 17,3 (19,83) 6) 6.Malte All Over, 16,8 (46,30) Opl: 1.The Killer, (10,61). Odds: 8,94. Plats: 1,98-1,75-1,36. Tvilling (5/7): 18,05. Komb (5-7): 55,71. Trio (5-7-4): 168,09. Strukna: 2.

Lopp 4: 1) 2.Banana Joe (Klaus Kern), 16,1 (6,18) 2) 6.Massai, 16,2 (2,77) 3) 4.Victory Bank, 16,4 (3,23) 4) 11.Timotejs Karamell, 16,6 (20,78) 5) 9.Cesaron, 17,1 (26,18) 6) 3.Montana Gertorp, 17,9 (69,15) 7) 8.Gateruds Nylon, 18,0 (31,44) 8) 12.Zeus S.S., 18,1 (25,97) Opl: 15.Medusas Magi, (74,77) 10.Portemonnaie, (64,94) 13.Our Desteny G.A.L., (95,88) 5.Qvarken, (43,99) 1.Ce la Vie Rick, (27,88) 14.Fanny Love, (93,99) 7.Surprise Surprise, (15,12). Odds: 6,18. Plats: 1,96-1,55-1,45. Tvilling (2/6): 12,11. Komb (2-6): 35,36. Trio (2-6-4): 98,22. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 4.Black Alex (Andreas Andersson), 16,0 (5,74) 2) 7.Billie Holiday, 16,1 (3,71) 3) 3.Dragon Speed D.S., 16,2 (3,43) 4) 12.Lilltösen Launcher, 16,3 (52,55) 5) 1.Sahara, 16,3 (42,83) 6) 13.Random Brodde, 17,0 (90,45) 7) 5.Cuba Libre Häss, 17,1 (15,42) 8) 14.Tibau, 17,2 (18,20) Opl: 6.Edaxe, (74,22) 8.Divine League, (37,17) 11.Pelas Orthos, (6,76) 9.Zacapa, (25,06) 10.Caxie Royale, (50,26) 15.Ove, (47,04). Odds: 5,74. Plats: 2,38-1,86-1,58. Tvilling (4/7): 14,28. Komb (4-7): 27,37. Trio (4-7-3): 122,06. Strukna: 2.

Lopp 6: 1) 4.Sioux Sad Song (Jesper Rydberg), 15,9 (25,21) 2) 1.Candy Frontline, 15,9 (2,16) 3) 5.Sweet Solway, 16,4 (9,94) 4) 6.Maracaz, 16,6 (9,01) 5) 12.Jennie Jovalley, 16,7 (69,88) 6) 3.Geisha B.R., 17,5 (100,84) 7) 7.Cornell S.S., 16,8 (67,60) 8) 14.The Lady L.B., 16,9 (73,00) Opl: 2.Västerbo Prosecco, (20,56) 8.Swift Diva, (52,87) 11.Select Dream, (40,32) 13.Maja Bus, (127,64) 9.Better than Most, (3,40) 10.Viscaria Alpina, (50,88). Odds: 25,21. Plats: 4,68-1,37-2,48. Tvilling (1/4): 19,19. Komb (4-1): 118,42. Trio (4-1-5): 685,59. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 4.Gold Twister (Göran Jansson), 14,6 (3,69) 2) 5.Ferrell, 14,8 (11,16) 3) 10.Dior Ima, 14,2 (3,11) 4) 6.Helios di Quattro, 15,2 (4,39) 5) 8.Steely Knight, 15,4 (77,79) 6) 7.Prince F.P.Romsås, 15,4 (15,63) 7) 1.Celtic, 15,6 (38,02) 8) 2.On Stage Indika, 15,6 (35,05) Opl: 3.Guiseppe Boko, (9,84) 11.Thengill, (36,28) 9.Above Angel, (121,23). Odds: 3,69. Plats: 1,54-2,31-1,85. Tvilling (4/5): 14,94. Komb (4-5): 19,53. Trio (4-5-10): 230,33. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 12.Feel Good (William Ekberg), 16,0 (5,35) 2) 5.Moons Engla, 16,4 (35,02) 3) 4.Signora Infine, 16,4 (3,95) 4) 1.Imakeitonmyown, 16,4 (5,09) 5) 8.Miranda Star, 16,6 (56,08) 6) 10.Hope d'Eronville, 16,6 (6,71) 7) 3.Starchip S.S., 16,8 (19,54) 8) 9.Youseea Gazolina, 17,7 (34,56) Opl: 7.Temptation Face, (4,11) 2.Eclipse S.S., (43,91). Odds: 5,35. Plats: 1,86-4,72-1,77. Tvilling (5/12): 51,04. Komb (12-5): 66,46. Trio (12-5-4): 297,81. Strukna: 6, 11.

Lopp 9: 1) 4.Dance Frontline (Tobias Modig), 18,3 (11,46) 2) 2.Frej Moss, 18,3 (5,54) 3) 7.Nybys Saga, 18,5 (5,78) 4) 10.Zane, 17,8 (10,64) 5) 8.Tazette, 17,9 (11,27) 6) 12.Ossimu, 18,1 (20,24) 7) 14.Suppressing Fire, 17,6 (44,54) 8) 13.Corali, 18,4 (13,90) Opl: 11.Demolition Man, (62,69) 6.Kavaljer Indika, (7,98) 9.Stinas Hilda, (44,38) 1.Greenfield, (4,05). Odds: 11,46. Plats: 2,88-2,31-2,14. Tvilling (2/4): 31,43. Komb (4-2): 72,39. Trio (4-2-7): 299,78. Strukna: 3, 5.

Lopp 10: 1) 8.Forever Miracle (Michael Nilsson), 15,1 (7,53) 2) 6.Julita Express, 16,0 (1,54) 3) 4.Janssons Frestelse, 16,1 (16,25) 4) 9.Copitex, 15,6 (15,18) 5) 2.Never Toulouse, 17,1 (31,45) 6) 10.St No More War, 16,0 (44,73) 7) 7.Digital Import, 17,0 (49,59) 8) 5.Easy to Like, 21,9 (16,88) Opl: 3.Denver Brick, (7,23). Odds: 7,53. Plats: 1,99-1,13-2,55. Tvilling (6/8): 4,89. Komb (8-6): 25,52. Trio (8-6-4): 159,14. Strukna: 1.