Nu kan du swisha in skattepengar till Skatteverket: "Smidigt och mindre risk för fel"

Nu är det möjligt att betala in skattepengar till Skatteverket via mobiltjänsten Swish. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att man ser flera fördelar med detta och att man hoppas att användarna ska uppskatta tjänsten.

– Många har angett att de vill betala med Swish, när vi har ställt frågor om framtida betalningslösningar. Det är enkelt och smidigt och dessutom innebär det mindre risk för fel, eftersom de enda siffror man behöver ange är beloppet man ska betala och sitt eget telefonnummer, säger Kennet Mattsson, tillförordnad sektionschef på Skatteverket, i pressmeddelandet.

Genom detta tillvägagångssätt kan Skatteverket maskinellt se vem betalningen kommer ifrån och vad det är som personen vill betala för när betalningen sker via Swish. De som vill använda den nya tjänsten med att swisha in skattepengarna behöver logga in på www.skatteverket.se, via dator eller via telefon.

Skatteverket påpekar dock att det än så länge bara är skatt som går att betala med Swish och det är bara privatpersoner som kan använda tjänsten.

– Vi väntar oss att många som ska betala sin kvarskatt den 12 november kommer att använda möjligheten, säger Kennet Mattsson.

Däremot går det inte att betala in mer än 15 000 kronor per dygn, för större belopp än så är det fortfarande bankgiro som gäller.

– Vid större betalning av till exempel kvarskatt så går det att dela upp betalningen i flera under en period eller som tidigare betala via bankgiro, säger Kennet Mattsson