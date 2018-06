Wish-kunder slipper hanteringsavgiften – Postnord skriver momsavtal med kinesiska e-handeljätten

Så här skriver Postnord på sin hemsida:

"I dagsläget har PostNord avtal med e-handelsplattformen Wish och det gäller för beställningar gjorda från och med klockan 18.00 den 14 juni 2018. Under förutsättning att moms har betalats på korrekt sätt vid köptillfället behöver du som mottagare inte betala momshanteringsavgift för dessa försändelser och nedanstående text kan du därför bortse från."

Avtalet gäller endast varor som kostar mindre än 1 500 kronor.

Wish deponerar, enligt Postnord, momspengarna som kunden betalar vid köptillfället och det är sedan Wish som för över dem till PostNord som i sin tur betalar in till Skatteverket.

Det är sedan 1 mars i år som Postnord har tagit ut en administrativ avgift om 75 kronor på paket från länder utanför EU. Detta eftersom Postnord ansåg sig ha svårt att hantera uppåt 150 000 paket dagligen. Den enorma mängden paket från i huvudsak Kina och E-handelgiganter som Wish och Ali-Express gjorde bland annat att Postnord anställde 250 personer i Örebro som speciellt skulle hantera paketen.

Efter införandet rasade antalet paket från Kina, enligt TT, till 16 000 om dagen. Och i slutet av maj meddelade Postnord att man höll på att avveckla den tillfälliga terminalen i Örebro.

I dagsläget är det bara Wish som har skrivit avtal med det svenska postföretaget.

"Vi har fört samtal med flera internationella e-handelsaktörer men i första skedet har endast avtal tecknats med Wish. Nu finns lösningen på plats och vi hoppas att många fler aktörer kommer att visa intresse för att använda sig av den här lösningen."