Ekonomiexperten: Grattis till första jobbet – det här behöver du tänka på!

Ändå är det nu det händer. Det är nu du bestämmer din framtida pension. Dina beslut får betydelse. Man brukar säga att man ska ha lön i blick. Det är detsamma som att ha pension i blick! När du tjänar lön tjänar du samtidigt in till din pension. Tänk på att det är din livsinkomst, hela livsinkomsten, som påverkar.

De fyra viktigaste sakerna att ha koll på är lönens storlek, hel- eller deltidstjänst, antal arbetsår och om du har tjänstepension eller inte. Det finns en podd om pensioner på sajten minpension.se. Där kan du höra om vad som påverkar och vad du ska tänka på. För unga vuxna finns nu också ”min-pensionar.minpension.se” där man genom att ändra på olika förutsättningar kan se hur utfallet förändras.

Du som ung, när börjar du att tjäna in till din pension? För den allmänna pensionen, som vi har enligt lag, finns inga åldersgränser, men du måste komma upp i beskattningsbar inkomst. I år ligger gränsen på 20 200 kronor. Tjänar du 20 100 kronor på helåret kommer du inte att behöva betala någon skatt alls. Får du däremot ihop 20 200 kronor blir din skatt 1 400 kronor. Men hela den skatten går till dig själv, till din pension. Dessutom tillkommer den avgift till allmänna pensionen som arbetsgivaren betalar för dig. Så totalt fyller du på din pensionsbehållning med 3 475 kronor det året.

I minPensionsPodden lyfter man upp vikten av tjänstepension. Beroende på vilket avtalsområde du tillhör kan det finnas en åldersgräns för när du börjar tjäna in till den. Några har 24-25 år som lägstaålder, andra saknar helt nedre åldersgräns. Vanligast är att 4,5 procent av lönen sätts av. Tillsammans med allmänna pensionens avsättning på nästan 18,5 procent blir det cirka 23 procent av din lön som går till din framtida inkomst. För varje hundralapp du tjänar går hela 23 kronor till pensionen.

En gräns som däremot finns i allmänna pensionen är taket för när lön inte längre ger rätt till pension. Du kan tjäna in pension för en månadslön på upp till 45 833 kronor. På den lön som ligger ovanför sätts inga pengar av. Då blir tjänstepensionen desto viktigare. Hela 30 procent av den överstigande lönedelen brukar sättas av. Att vara om sig och kring sig när det gäller villkor i anställningen har verkligen betydelse. Tjänstepension är ett måste under större delen av ditt yrkesliv för att du ska få en pension att klara dig hyggligt på.

Antal år med lön spelar också stor roll. Inte bara hur länge du behöver jobba i slutet av yrkeslivet, även hur tidigt du startar har betydelse. Börjar du jobba vid 28 års ålder behöver din månadslön vara 3 000 kronor högre än om du hade börjat vid 23 år för att få samma pension, enligt minPensionsPodden. Eller så får du jobba 2 år till.

Kommer du att ha vissa år med lägre lön, till exempel på grund av deltid, påverkar det direkt hur mycket som sätts av. Just för föräldrar blir det mer rättvist att dela lika på ledigheter och eventuella deltider. Både pension och socialförsäkring bygger ju på faktisk inkomst. En viss kompensation finns inom allmänna pensionen under småbarnsåren för den förälder som har lägst inkomst, förutom att föräldrapenningen är pensionsgrundande. Till tjänstepension brukar pengar också betalas in under föräldraledig tid. I vissa fall måste man ansöka om det.

På minpension.se ser du hur mycket som satts av till de olika pensionsdelarna och vad det kan bli i slutändan, i en pensionsprognos. För dig som är ung säger inte prognosen särskilt mycket. Många år återstår och mycket kan förändras. Men så småningom blir det mer intressant att följa utvecklingen och även att fundera över hur du ska ta hand om de placeringsbara pensionspengarna. Och till sist, se till att alltid jobba vitt!