Ekonomiexperten: Kvarskatt ska betalas men kan också undvikas till nästa år

Hur tar du nu reda på hur skatten blir för inkomsterna 2019? Jo, det finns ett bra hjälpmedel. Ta fram underlag för hur stora inkomsterna var, hur stor en eventuell kapitalvinst kan vara och även hur mycket skatt som dragits. Gå sedan in på skatteverket.se och sök på ”Räkna ut din skatt”. Där väljer du ”Räkna ut skatt” och lägger in inkomstår 2019, ditt födelseår, din kommun, ev församling eller trossamfund och trycker på nästa. I de olika fälten skriver du in inkomsterna, totalt för hela året. Längst ned kan du ange skatt som dragits för året. Tryck på ”Beräkna skatt”. En ny ruta dyker upp med hur stor skatt, kvarskatt eller överskjutande skatt det blir. Du kan klicka upp en mer utförlig beräkning.

Har du sålt bostad är det förstås en del jobb med att ta fram hur stor vinsten blev. Mäklarna gör oftast ett underlag för deklarationen. Men det beror också på hur noggrann du var med att lämna alla uppgifter. Det är bra att gå igenom dem igen och kontrollera att inget avdrag glömts bort. Tänk på att stämpelskatten du betalade för lagfarten vid köpet får dras av, även mäklararvode och kostnad för styling i samband med försäljningen.

Det knepigaste är att förstå vilka utgifter för underhåll och förbättringar av en bostad som är avdragsgilla. Allt som lett till att bostaden är i ett bättre skick vid försäljningen än vid köpet går i princip att dra av. Men för förbättrande underhåll och reparationer gäller det enbart vad som gjorts de senaste fem åren före försäljningen och försäljningsåret. Dessutom måste den sammanlagda kostnaden per år, inklusive grundförbättringar, vara större än 5 000 kr. Grundförbättringar är om-, ny- och tillbyggnader. Har du fått ROT-avdrag behöver du kolla vad som får dras av. Information och hjälpblankett finns på Skatteverkets hemsida.

Om du har köpt eller ska köpa ny bostad går det att söka uppskov i samband med deklarationen. Just i årets deklaration går det att få uppskov med skatt på hela vinsten. För försäljning från 1 juli i år blir taket tre miljoner kronor. Men uppskov kostar, så det är inte ett självklart beslut. Politikerna har sagt att man ska ta bort skatten på uppskov, men än finns inget förslag på bordet.

Andra orsaker till kvarskatt är försäljning av värdepapper och fonder samt uthyrning av privatbostad. Har du hyrt ut en fritidsfastighet får du göra schablonavdrag med 40 000 kr plus 20 procent av hyresintäkten. Hyror på upp till 50 000 kr på helåret är därmed skattefria och ska inte deklareras. Större inkomster ska deklareras och skatten på överskjutande del är 30 procent. Schablonavdraget blir lägre om du inte ägt bostaden hela året. Hyr du ut fler än en bostad får du göra schablonavdrag för varje bostad.

Om du ser att din kvarskatt kommer att bli större än 30 000 kr är det bra att betala det överstigande beloppet senast till 12 februari. Pengarna ska ju in under året i alla fall och det är svårt att fixa hög avkastning fram till dess utan att ta alltför stor risk. Kostnadsräntan på skattekontot är 1,25 procent från och med den 13 februari. Men då den räknas dag för dag är det ingen stor kostnad om det dröjer till lite senare.

Ett exempel: En kvarskatt beräknas bli 50 000 kr. Om de 20 000 kronorna kommer till Skatteverket först två veckor efter den tolfte kostar det cirka tio kronor. Väntar man med att betala till den 2 maj blir kostnaden 55 kronor.

Brukar det bli kvarskatt varje år kan du använda skattesnurran för 2020 och göra en preliminär beräkning. För att betala mer i skatt måste du inte ansöka om jämkning hos Skatteverket. Det räcker med att be en utbetalare dra mer i skatt. Eller själv spara undan för att ha till hands om ett år.