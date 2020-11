Ekonomiexperten: Lyssna på tjatet – bufferten behöver faktiskt finnas

För ett sådant behöver vi alla. Pengar som är lätt tillgängliga och inte riskerar att tappa stort i värde just när vi behöver dem. Lämpligen förvarade på bankkonto eller i en räntefond.

Amortering kan också räknas som räntesparande. När räntan på ett bankkonto är en halv procent eller lite mer och bolånet kostar tre gånger så mycket är förstås amortering en bra sparform. Men den ökar varken likviditeten eller handlingsutrymmet. En olycka sker ju sällan ensam. Ett stenskott följs av en tandlagning och en trasig diskmaskin eller vad det kan vara. Det händer förr eller senare och då behöver bufferten finnas där.

Med dagens låga räntor blir aktiemarknaden lockande. Trots börsnedgången i våras och oro för hur det ska gå för företagen har den stigit med runt tio procent sedan årsskiftet. Man kan känna sig som förlorare om man inte hänger med på det tåget. Det här är en orsak till att kapital söker sig aktier. Fenomenet kallas TINA, There Is No Alternative.

Fall inte i den fällan. Det är inte värt risken att söka sig till aktier med buffertpengarna. Vilket inte ska hindra dig från att göra det bästa av situationen. Om din bank inte ger ränta på sparkontot behöver den tydligen inte din inlåning. Välj en aktör som ger ränta. Med bank-id brukar det gå enkelt att öppna konto och göra överföringar på webben.

På bland annat compricer.se och finansportalen.se kan du jämföra sparräntor och lägga in olika urval. Det du behöver se upp med är bindningstid, uttagsavgifter, begränsningar och om insättningsgaranti gäller. På konsumenternas.se kan du också se olika villkor. Har man en gång valt en annan bank för inlåning kan andra banker nu ge bättre ränta och det kan kännas hoppigt att byta igen. Men tänk på att det är du som förlorar på att inte välja ett bättre alternativ. Sämst är dock att inte välja alls.

Ibland är det svårt att välja. Jag tror att många äldre sitter på stora bankmedel med noll i ränta och som inte har bank-id eller ens tillgång till dator. Som barn kan man inte alltid hjälpa till att öppna konto för någon annan. En trist effekt av digitaliseringen. Men det finns aktörer som fixar det här, till exempel Coop.

Vill du vara noggrann kan du på Finansinspektionens hemsida se om en aktör har tillstånd att bedriva finansieringsverksamhet.

Räntefonder är ett alternativ till bankkonton. Men det gäller att förstå vad det handlar om. En räntefond placerar i räntebärande papper. Dessa har olika lång löptid. De som löper på mindre än ett år har normalt lägre ränta än dem som har längre löptid. Men med längre löptid ökar också risken för placeraren. När marknadsräntorna ändras påverkas värdet i fonden. Stiger de blir fondens innehav mindre värt. Är det korta räntepapper, som i penningmarknadsfonder, blir effekten inte så stor, i alla fall inte om räntan ändras långsamt. Men i obligationsfonder, som har räntepapper med längre löptid, påverkas värdet mer och en fond kan tappa i värde. Det brukar vara under en begränsad period eftersom innehaven ändras kontinuerligt.

Det är framtida räntor som är viktigast här. Inte hur en räntefond har gått hittills. Utgå inte från historisk avkastning när du väljer räntefond. Företagsobligationsfonder har länge varit intressanta, men utlåning till företag har normalt högre risk än lån till stater och bolåneföretag. Tänk också på att om du sparar i en utländsk räntefond tar du en valutarisk. Vilket dock var till fördel när svenska kronan stärktes i år.

I dagsläget är det svårt att tro att räntefonder kan ge mycket högre avkastning än ett konto med ränta. Viss ränta är bättre än ingen alls. Men för bufferten kan det vara onödigt att ta okänd risk.