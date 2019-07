Ekonomiexperten om lagändringen som kan gynna unga: ”Ger ökad möjlighet att få jobb”

Den som har en inkomst för hela detta år som är lägre än 19 670 kronor behöver inte betala någon skatt, men får heller ingen rätt till allmän pension. Passerar man den gränsen är hela lönen pensionsgrundande, vilket också innebär att man ska betala skatt, det vill säga den del som utgör pensionsavgiften. Det är ju inte bara arbetsgivaren som betalar in till allmänna pensionen. Även den anställde gör det. Om årsinkomsten skulle bli 20 000 kronor ska en pensionsavgift på 1 400 kronor betalas.

Det kan vara värt att passera gränsen på 19 670 kronor i årlig förvärvsinkomst då man får ordentligt påfyllt på pensionskontot. Vid 20 000 kronor blir det 3 440 kronor som sätts av till pensionen. Det är mer än dubbelt så mycket som avgiften på 1 400 kronor. Den som har en årsinkomst på 24 000 kronor får drygt 4 100 kronor avsatt och vid 28 000 kronor avsätts lite mer än 4 800 kronor. Skatt och begravningsavgift är mindre än hälften av det. Det blir i praktiken en rejäl utväxling på skatten när årsinkomsten är låg.

Men om man tjänar under gränsen för att betala skatt kan man lämna in ett intyg till arbetsgivaren så att skatt inte dras. Blankett finns på Skatteverkets hemsida. Räknar man med att tjäna mer går det att ansöka om ”Jämkning för skolungdom” på hemsidan. Den preliminära skatten blir annars onödigt hög. Skulle det dras för mycket skatt kommer den att betalas tillbaka nästa vår efter det att deklarationen är inskickad. Betalar man för lite blir det kvarskatt i stället. Tänk på att den som fyllt minst 18 år under 2018 också betalar public service-avgift via skatten.

Några andra nyheter vid halvårsskiftet rörde skatt på drivmedel som sänktes med 16,25 öre per liter bensin och 11,4 öre per liter diesel (inklusive moms), moms på e-publikationer sänktes till 6%, kemikalie-skatten på elektronik och vitvaror höjs (1 augusti), arbetsgivaravgift för äldre anställda (ska ha fyllt 65 år vid årets ingång) sänktes från 16,36 till 10,21 procent och tak för RUT-avdrag höjdes till 50 000 kronor, lika högt för alla, oavsett ålder.

En annan ändring handlar om att bygglov slopas för vissa altanbyggen. Altanen ska då byggas inom 3,6 meter från en- eller tvåbostadshuset, inte vara högre än 1,8 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Den får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelse, men gäller inte byggnader som är särskild värdefulla från exempelvis historisk synpunkt.

Skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet har nu återinförts. Det innebär att man kan få upp till 1 500 kronor i sänkt skatt per år. Gåvor på högst 6 000 kronor ger skatteavdrag och de måste vara på sammanlagt minst 2 000 kronor. Vid varje gåvotillfälle ska beloppet vara på minst 200 kronor. Skattereduktionen är på 25 procent. Det betyder att man under ett kalenderår kan skänka exempelvis 200 kronor till 2 organisationer varje månad och 200 kronor till en organisation varannan månad och nå maximala beloppet.

En förändring som följer Sverige i tiden är den som nu sker i lagen om föräldraledighet. Även en sambo som inte har barn gemensamt med en förälder får vara ledig och få ut föräldrapenning för att vårda barn till den föräldern. Enligt socialförsäkringslagen har man hittills räknats som sambo enbart om man har eller har haft gemensamma barn eller tidigare varit gifta med varandra. Nu görs en modernisering av detta inom just det här området. För ombildade familjer och inte minst för homosexuella sambor kan detta ha stor betydelse. Det är väl då dags för fler förändringar i till exempel lagen om omställningspension där sambor enligt dagens lydelse inte alltid omfattas.