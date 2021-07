Ekonomiexperten: Smidiga avdraget gör att du slipper utföra grovjobbet själv – så funkar det

Det har under flera år varit möjligt att få hjälp med betalningen för arbeten som utförs i bostaden via skatteavdrag. Rot står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

En viss andel av arbetskostnaden står staten för och du som individ behöver inte göra något. Det är hantverkaren som anmäler till Skatteverket och får pengarna därifrån. Det syns i din slutskattsedel hur mycket du fått avdrag för. Men du får löpande information om dem, vilket är bra ifall du köper flera tjänster under ett år.

Skulle du passera högsta möjliga avdrag måste du betala överskjutande del till Skatteverket. För närvarande är avdraget 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

För hushållsnära tjänster, rut, är avdraget högre, 50 procent. Tillsammans får avdragen uppgå till högst 75 000 kronor per år, men max 50 000 kronor gäller för ROT.

Du kommer upp i högsta belopp för rot om arbetskostnaden före avdrag landar på 166 666 kronor eller mer. Men är ni två delägare har båda rätt till avdrag, på tillsammans högst 100 000 kronor.

Ett första krav är alltså att man är ägare till bostaden. Ett annat krav är att räkningen är betald före nyår, även om arbetet blir klart först in i januari. En förutsättning är också att du betalar så pass mycket skatt under året att det täcker avdraget. Då räknas inte begravnings- eller kyrkoavgift in eller allmän pensionsavgift, men däremot alla inkomstskatter och fastighetsavgift eller -skatt.

Om bara ena maken eller sambon står som ägare till en bostad kan man ändra på ägarförhållandet genom gåva eller, om man är gift, bodelning inom äktenskap. Det spelar ingen roll hur stor andel man äger. Om ena personen så bara äger 1 procent är avdragsrätten lika stor per person ändå, förutsatt att man är myndig. Avdraget gäller för både småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet, oavsett om det är permanent- eller fritidsboende. Men maxbeloppet gäller totalt per år, inte per bostad.

Det är positivt med rotavdraget då det dels ger större anledning till att anlita hantverkare, de som är proffs, dels minskar anledning till svartjobb. För att anlita yrkesfolk går det normalt åt så mycket egen arbetstid och löneinkomst för att betala räkningen att det är betydligt billigare att ta tjänstledigt och jobba själv, trots att det tar längre tid.

Det här fenomenet med skatteavbräck när tjänster ska köpas brukar kallas för skattekil. Men med skatteavdrag minskar denna och det blir mer gynnsamt att hyra in yrkeskunniga personer.

Ett exempel utifrån en marginalskatt på 33,45 procent (lön 35 - 45 000 kronor). För att en hantverkare ska få 100 kronor i handen efter moms och andra skatter måste du som köper tjänsten ha en lön på 363 kronor. Därtill måste din arbetsgivare betala arbetsgivaravgift för dig. Alltså krävs ett löneutrymme på 477 kronor.

Med 30 procents rot sänks kravet lika mycket, till 334 kronor. Motivationen för att göra jobbet själv är dock högt sedan avdraget sänktes från 50 till 30 procent. Jag har svårt att förstå varför man sänkte procentsatsen och inte bara sänkte maxbeloppet. Det tror jag hade varit ett bättre alternativ.

Vilka jobb som kan ge rotavdrag är viktigt att ha koll på. För att räknas som reparation och underhåll på småhus ska arbetet göras på själva byggnaden, inte på exempelvis staket, pooldäck och brygga eller på jalusier och persienner. För att räknas som om- eller tillbyggnad ska i princip byggnadsdelen sitta ihop med en befintlig byggnad. Bygge av friggebod eller en mur räknas därmed inte hit. För lägenheter gäller likartat regelverk, men där exempelvis bygge av balkong eller altan inte räknas in.

På Skatteverkets hemsida står det detaljerat om vad som gäller för olika sorters arbeten och olika sorters bostäder.