Ekonomiexperten: Spara hållbart i fonder

Statistik över hushållens totala förmögenheter finns inte redovisad längre, efter det att förmögenhetsskatten slopades. Men hur mycket hushållen har i sparkapital och i fonder kan vi se. Förra året i november ägde svenska folket fonder för 3 500 miljarder kronor, förutom premiepensionssparandet. Det är Fondbolagens Förening som tar fram fondstatistiken. Ungefär tre av fyra personer i åldrarna 18-74 år har ett fondsparande. Och var tredje person väljer att spara i en eller flera hållbara fonder. Det är något som blir allt vanligare.

Enligt Fondbolagens enkät förra våren valde de flesta en hållbar fond för att utesluta viss bransch eller visst bolag. Hur ska man då gå tillväga för att hitta hållbara fonder? Jo, förutom uppgifter i fondernas faktablad kan man hitta information på några olika hemsidor.

I grunden för att bedöma hållbara fonder finns ett FN-initiativ som heter PRI, Principles for Responsible Investments. Ett fondbolag som ansluter sig till det ska agera utifrån de sex principer, som bygger på FN’s 17 globala mål. En av dem innebär att man ska ta in ESG-frågor i analyser och processer. ESG står för Environment, Social och Governance. Alltså: miljöhänsyn, sociala hänsyn (arbetsvillkor och mänskliga rättigheter) och styrning (ägar-roll). Fondbolagens förening har sammanställt ESG-kraven och reviderade dem i höstas. Utifrån dem kan man mäta hur fonderna arbetar med frågorna.

En hemsida där det står mycket om fonders hållbarhet är Morningstar. För varje fond visar några enkla symboler hållbarhetsarbetet. Den första är i form av jordglober. Med en ranking på mellan en och fem glober ser man hur fonden klarar sig inom just den kategorin av fonder, till exempel Globalfonder eller Sverigefonder. I blåa fältet nedanför kan man se var fonden ligger i rankingen. Ju lägre tal desto bättre. Det går inte att i den här rankingen jämföra ett bolag i en kategori med hur många glober ett bolag i en annan kategori får.

Det andra fältet, i färgen grönt till rosa, visar den ESG-risk som fonden har, sett över 12 månader. Här jämförs fonden med alla fonder, inte bara inom sin kategori. Kategorins genomsnitt finns ändå markerad med en streckad linje. Men placeringar i fonder ändras. Det tredje fältet visar vilken ESG-risk den senaste portföljen har. Bedömningen handlar om hur de bolag som fonden placerar i agerar. Ju lägre tal desto bättre. Dessutom finns angivet hur bra man arbetar med varje del av ESG, det som kallas ESG-pelare.

Till slut finns ett mått på risken för koldioxidutsläpp, CO2-risk, för fonden. Den beräkningen och andra mätningar görs av företaget Sustainalytics. Just nu går det inte att sålla fonder på just hållbarhet på Morningstar. Man måste gå in på varje enskild fond för att ta reda på rankingen. Jonas Lindmark på företaget meddelar att det troligtvis senare i vår kommer att bli lättare att jämföra.

På en annan sajt, Hållbarhetprofilen, går det att göra urval av fonder utifrån olika kriterier för hållbarhet som du väljer själv genom att välja bort, välja till eller hur påverkan sker. Svanen är en annan hållbarhetsmärkning. Där ansöker fonden själv om licens. För att bli Svanenmärkt måste ett antal specifika krav uppfyllas.

På en del bankers fondlistor finns hållbarhetsranking, vilket underlättar jämförelse i dagsläget. Men det är bra då att förstå vad till exempel globerna står för.

Att bry sig om hållbarhet i sina placeringar innebär dels att minska sin egen risk för att bolag får ekonomiska svårigheter och försvagat förtroende som drar ned avkastningen, dels att kunna påverka en utveckling mot större ansvarstagande från företagens sida.