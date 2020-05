Ekonomiska nödpaket måste värna hela folkets intresse

Ekonomiska nödpaket till företag stora som små måste värna hela folkets intresse. Värna om jobben både kort och långsiktigt. Värna om skattebetalarnas pengar och göras på ett ekonomiskt klokt sätt som fungerar både på kort och lång sikt.

Under bankkrisen 2008 så valde Sverige att rädda bankerna inte genom att direkt ta över skulderna. Utan man valde i stället att tillföra nytt kapital genom att gå in som ägare. Det gjordes genom emittera nya aktier med företräde. Så kallade preferensaktier. Då ökades bankernas egna kapital och därmed klarade de av att hantera mångdubbelt större skulder. Det medförde att nyttan per satsad krona blev mångdubbelt större än om man hade tagit över dåliga lån. Sedan när krisen var över så sålde staten aktierna och fick tillbaka pengarna. I vissa fall till och med vinst.

Att så som nu diskuteras att staten ska gå in med pengar direkt i företagens balansräkning för att rädda jobben är fel väg. Det leder bara till extra vinster för de som ändå kan klara sig eller stöd till de företag som ändå ej långsiktigt kommer att överleva. Den rätta vägen att rädda jobben och företagen är i stället att gå in som delägare under en kortare tid så som man gjorde när man räddade bankerna.

Vissa kan tycka det är ett hot mot det privata ägandet, men det är bättre att gå med statligt delägande under en kort tid än att direkt stötta företagens balansräkning. Det riskerar bara att missbrukas.

