Ekström klar för andra raka världscuphelgen – men vill inte prata Tour de ski än: ”Inget jag rotar i”

Bara fyra av de åtta svenska herrarna som körde världscuppremiären i Ruka i helgen får chansen även i Lillehammer, där skiathlon och stafett står på menyn lördag–söndag.

Axel Ekström, 24, från Klockhammar utanför Örebro är en av dem, efter en fin säsongsinledning där han var femma på Sverigepremiären i Gällivare och femte bästa svensk i Ruka.

– Jag fick veta ganska direkt efter helgen att jag skulle få åka igen. Det är kul att få förtroendet, det är ju i världscupen man vill åka. Och det är där jag måste åka för att ta nästa steg. Nu försöker jag bara ladda om här hemma, säger Ekström som sedan ett par år tillbaka har sin bas i Östersund och som sedan i fjol tävlar för IFK Mora.

Ekström summerar helgen i Ruka som ”överlag rätt så okej”, och med blandade resultat:

► En 64:e-plats i kvalet till fredagens sprint.

– Sprinten är bara något man ska genomföra utan att tappa för mycket i sammandraget.

► En 37:e-plats i lördagens 15-kilometerslopp, med individuell start, i klassisk stil.

– Det är jag ganska nöjd med. Klart man alltid vill upp på poängplats (topp 30), men jag tror aldrig jag varit så nära poäng i ett världscuplopp i klassisk stil. Jag körde med Jens Burman två första varven, och det var en bra rygg, men sedan blev jag lite mör på slutet.

► En 48:e-plats i söndagens jaktstart över 15 kilometer i fristil, där han hade 54:e bästa åktid.

– Jag försökte åka smart och låg med i klungan om de sista poängplatserna, typ plats 28–34. Men efter ungefär halvvägs började det gå väldigt fort, och det fick jag sota för sen. Jag hade en lite sämre dag också.

Att det klassiska loppet blev bättre än det i fristil var ett kvitto på att Ekströms träningsfokus på tekniken fungerat. Tidigare har klassisk stil varit en akilleshäl.

– Så har det varit, det är inget att sticka under stol med. Men jag har tagit ett steg där. Jag har jobbat med min tränar Mattias Persson på det och känner mig mycket säkrare nu. Det har handlat mycket om hur man ska nyttja sin kroppstyngd så att man sätter trycket på rätt ställe och tajmar rätt, säger Ekström och ger exempel:

– Får man mer hjälp från kroppstyngden i stället för att ta i med lårmuskulaturen så sparar man den lite längre. Det gör skillnad i slutet av loppen. Det kan handla om saker som att börja rörelsen med händerna tidigare, få fram foten lite längre ... Små detaljer som gör stor skillnad eftersom man tar några stavtag i ett 15-kilometerslopp. Åker man lite mer ekonomiskt gör det stor skillnad i slutändan.

Helgen i Lillehammer inleds alltså med skiathlon, ett masstartslopp som inleds med 15 kilometer i just klassisk stil följt av skidbyte och 15 kilometer i fristil. Ekström kommer, på grund av låg rankning, få starta långt bak och kommer ha ett mastigt arbete bara för att ta sig upp genom fältet. Mot sig kommer han bland annat ha 15 norrmän, eftersom de har rätt till en stor, nationell kvot på hemmaplan.

– Det blir tufft, helt klart. Men jag ser fram emot Lillehammer, det är en bana med lite längre motlut än i Ruka, lite mer uppförsbacke att jobba med. Det handlar bara om att man ska ha dagen, då kommer det lösa sig att ta sig uppåt i klungan. Jag ska försöka optimera förutsättningarna för att prestera. Men jag är väl medveten om utmaningarna, säger Ekström som bredvid sig på startlinjen kommer ha tidigare klubbkompisen i Garphyttan, Filip Danielsson.

Efter helgen återstår bara ett distanslopp i världscupen – 15 kilometer i fristil i Davos den 15 december - före Tour de ski, som körs över sju deltävlingar i Schweiz och Italien 28 december–5 januari. Ekström fick chansen i den prestigefyllda tävlingen 2016/17 och hoppas förstås ta en av de sex svenska platserna även i vinter – men vill egentligen inte blicka så långt än.

– En mästerskapsfri säsong ligger touren högt som mål för alla, men jag försöker ta en helg i taget. Jag har kommit igång med säsongen bra, känner att jag är på rätt spår och får jag göra det som jag ska och kroppen svarar hoppas jag att det blir Tour de ski. Men det är inget jag rotar i just nu, det är fullt fokus på minst ett tufft lopp i helgen till att börja med.

Fyra av sex svenska herrar kommer få köra stafetten på söndag.

Sveriges trupp till världscuptävlingarna i Lillehammer

Damer: Charlotte Kalla, Piteå Elit, Jonna Sundling, do, Frida Karlsson, Sollefteå, Moa Lundgren, IFK Umeå, Elina Rönnlund, do, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF.

Herrar: Jens Burman, Åsarna, Filip Danielsson, SK Bore, Axel Ekström, IFK Mora, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Daniel Rickardsson, Hudiksvall, Björn Sandström, Piteå Elit.

Ut jämfört med premiären i Ruka: Stina Nilsson, Maja Dahlqvist, Johanna Hagström, Emma Ribom, Johan Häggström, Olof Jonsson, Teodor Peterson, Björn Sandström, Oskar Svensson.

Nya jämfört med Ruka: Danielsson, Rickardsson.