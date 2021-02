Eleverna behöver få komma tillbaka till skolan

Vad gör det med en ung människa, att inte få vara i ett socialt sammanhang? Vad gör det med en ung människa att inte få pröva sina föreställningar, kunskaper och åsikter mot någon annan? Vad gör det med en ung människa när ingen för deras talan och när de inte har en röst i debatten? Och vad gör detta på sikt med det samhälle vi alla önskar leva i ett bra tag till?

Att många ungdomar har det oerhört tufft under distansstudierna visar flertalet undersökningar. Dagligen samtalar jag med elever som har tappat motivationen, som känner meningslöshet och hopplöshet. Är ungdomarna pandemins verkliga offer?

Farorna finns dock inte bara på individnivå. Priset vi får betala för distansundervisningen är även en urholkad demokrati, ökad ungdomskriminalitet och en generation som känner sig svikna av samhället. Skolan är nämligen mer än inlärning av fakta. Den är en grundbult i ett demokratiskt samhälle och det går fort att tappa dessa värden.

Jag saknar kreativitet och medkänsla i de beslut som fattas och från politiker och tjänstemän. Vi är många lärare som kan tänka oss att ta ett extra ansvar för att ta oss igenom pandemin, men vi behöver en dialog med beslutsfattarna där även ungdomarna får säga sitt!

Jag har valt att skriva under med en pseudonym, för om inte ens en erkänd forskare in barnmedicin kan uttala sig i denna fråga utan att få hat, så vågar inte jag en enkel gymnasielärare som bara bygger mitt resonemang på erfarenheter, skriva mitt namn under en insändare.

”Gymnasielärare”

Örebro