Elin, 42, snart tvåbarnsmamma – på egen hand: ”Bara en bonus om jag träffar en man”

Elin Eriksson, 42 år, är höggravid när NA träffar henne vid lekplatsen i Stadsparken. Det blir hennes andra barn – med en anonym donator.

– Det här trodde jag inte för några år sen, säger hon och ler stort.

Vägen till barn var lång. För även om Elin länge har drömt om barn, så gick år efter år utan att förutsättningarna blev rätt.

– Jag har alltid sett att jag skulle leva i den typiska kärnfamiljen, med man och barn. Men jag hittade aldrig rätt man.

Vid ett tillfälle frågade hennes syster om hon inte skulle skaffa barn själv. På den tiden var det inte möjligt i Sverige, men många ensamstående valde istället att åka till privatkliniker i Danmark för att få hjälp med assisterad befruktning.

– Det var helt uteslutet. Det fanns inte på kartan att jag skulle skaffa barn ensam.

Men åren gick och helt plötsligt kom dagen när hon kände att ”det är snart för sent”.

– När jag närmade mig 40 började jag landa i att det fanns två alternativ. Antingen lever jag barnlös eller så försöker jag skaffa barn själv.

Då hade lagen hunnit ändras och ensamstående kvinnor hade nu möjlighet till insemination genom vården i Sverige.

– Men i Örebro skulle man vara under 40 när man påbörjade behandlingen och jag var 39, så jag skyndade mig att ställa mig i kö.

Några månader senare var processen igång. Elin fick välja mellan inseminering med donerad sperma eller IVF, en behandling där hennes ägg plockas ur och befruktas utanför kroppen.

– De rådde mig att göra IVF, med tanke på min ålder. Från en början tänkte jag att det här löser sig. Men när jag inte blev gravid började oron över att det inte skulle gå.

Hon hann fylla 40 och hade tillslut bara ett försök kvar. Väl medveten om att chanserna att bli gravid minskar kraftigt med åldern.

– Då kände jag att det kommer nog inte gå. Men på sista ägget så blev jag gravid.

En lång graviditet senare var det äntligen dags för förlossningen. I tryggt sällskap av sin mamma, som är pensionerad barnmorska, fick hon för första gången träffa sin dotter, Ally.

– Sen delade mina syskon på de tio första dagarna. Så alla har varit involverade sen start, säger hon och vinkar mot Ally som leker med mormor och morfar en bit bort.

Det glada barnskrattet överröstar fåglarnas kvitter.

– Jag hade tur. Hon är så enkel och lätt att ha med, säger Elin och ögonen lyser av kärlek för den numera spralliga tvååringen som snart ska bli storasyster.

– Jag älskar att vara mamma och kände redan när Ally bara var några månader gammal att ”det här vill jag göra igen”.

Även den här gången skedde det genom IVF – men på en privatklinik i Falun där den övre åldersgränsen inte var lika hårt dragen.

– Jag hade tur och blev gravid direkt, fast jag hade åldern emot mig.

Eftersom båda graviditeterna blev till genom en anonym spermadonator så vet inte Elin hur donatorn ser ut, vem han är eller var han bor.

– I början tänkte jag mycket på vem donatorn var. Att det skulle kunna vara vem som helst jag möter på stan eller kanske till och med någon jag känner.

Även om donatorn aldrig har några juridiska skyldigheter, så har barnen i framtiden rätt att få reda på hans identitet.

– Det var något jag funderade mycket på innan jag blev gravid, hur jag skulle berätta om det här för barnen och ifall de skulle sakna att ha en pappa. Men de kommer ha så många vuxna förebilder, så det känns tryggt nu.

Innan Elin fick barn oroade hon sig för hur omgivningen skulle reagera på att hon gjorde resan ensam. Men fördomarna har uteblivit.

– Ingen har reagerat negativt, utan alla har varit otroligt glada för min skull.

Nu är familjen snart komplett – även om det inte blev på det sätt som Elin först hoppades på.

– Många som skaffar barn själva kallar sig för självstående, men det känns inte helt rätt för mig. Jag kallar mig hellre ensamstående, eftersom jag egentligen ville göra resan med en partner. Men nu har jag min lilla familj och då blir det bara en bonus om jag träffar en man.

Fakta: Att skaffa barn på egen hand

► Sedan april 2016 har ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning (insemination och IVF) i Sverige, på samma villkor som samkönade och heterosexuella par.

► IVF är en behandling då ägg plockas ut från en äggstock och befruktas utanför kroppen. Några dagar efter befruktningen sätter läkaren in embryot i livmodern.

►Insemination innebär att spermier förs in i kvinnas livmoder genom en kateter, som förs in genom slidan och vidare in i livmodern, så att spermierna själva får ta sig in i ägget.

► På regionens kliniker betalar du en patientavgift för dina undersökningar och behandlingar. Avgiftens storlek kan variera mellan olika regioner. Både behandlingar och läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet.

► På en privat klinik får du betala hela kostnaden själv.

► Enligt svensk lag har barnet rätt att få veta sitt genetiska ursprung när det blir myndigt, vilket innebär att donatorn inte får förbli anonym. Däremot finns ingen skyldighet för donatorn till kontakt.

Källa: 1177