Elitserien kan starta utan publik – Indianernas boss efter kovändningen: ”Måste rätta mun efter matsäck nu”

Elitserien 2020 såg förlorad ut i coronapandemins spår.

Ingen seriestart så länge publik inte tillåts på arenorna, var speedwayklubbarnas besked. 50-personersrestriktionen ser ut att ligga kvar åtminstone över sommaren, var Folkhälsomyndighetens. Oförenligt, alltså.

Därför var tisdagens besked från ESS, elitserieklubbarnas samarbetsorgan, överraskande: Elitserien kommer att starta tisdagen den 11 augusti, med eller utan åskådare på läktarna.

– Ingen klubb kommer att riskera sin existens genom att starta säsongen ofinansierad och riskera konkurs. Men samtidigt är det i princip omöjligt att få några intäkter alls utan att starta vilket i än större utsträckning riskerar klubbarnas existens och dessutom sätter våra svenska förare i en mycket besvärlig situation, med risk att ett flertal inte finns kvar nästa år, säger ESS vice ordförande Mikael Holmstrand i ett pressmeddelande och tillägger:

– Vi kommer arbeta stenhårt för att vara redo att genomföra en säsong utan publik.

Indianernas sportchef Peter Johansson är positiv efter beskedet.

– Ja, det känns skönt att ha ett datum. Samtidigt hänger det nu på att klubbarna i elitserien tar sitt ansvar och rättar mun efter matsäck, säger han.

Klarar Indianerna en hel säsong utan publik, ekonomiskt?

– Det är svårt att säga. Det stora arbetet vi måste göra är att säkerställa vilka sponsorer som är med oss utifrån de förutsättningar som råder nu, och det är bara att hoppas att de vill fortsätta satsa på oss. Det är första steget. Därefter får man sätta ihop ett lag och en trupp som fungerar efter den ekonomiska verkligheten.

Klubbarnas förhoppningar är att publikrestriktionerna ska släppas, eller åtminstone lättas, redan före den 11 augusti eller åtminstone under hösten. Men ramar och regler för en anpassad elitserie ska sättas inom kort, under rådande förhållanden, och lär innebära en hel del förändringar: Det ryktas om att gå ned från sju till sex förare per lag, att köra med i princip bara svenskar. Dessutom kommer serieupplägget att förändras radikalt av en start i mitten av augusti i stället för i början av april.

– Startar man så sent är enkelserie en förutsättning. Sedan kan man modifiera den på olika sätt för att få så många matcher som möjligt, och ha olika typer av slutspel. Vi får se var vi landar, säger Johansson.

– Så länge Svemo inte tagit några nya regler kan jag inte säga så mycket, men det finns idéer som en majoritet av klubbarna förordar. Det bör gå ganska fort att få de nya reglerna på plats ganska fort. Det går hand i hand med vilken respons vi får från sponsorer och samarbetspartners, det är en grundförutsättning att veta vilken produkt vi säljer.

I Polen startar högstaligan på fredag, andraligan har fått grönt ljus från den 11 juli. Enligt uppgifter i media ska förarna kunna börja åka in och ut i Polen utan krav på karantän från slutet av juni, när landet öppnar för jobbrelaterat resande, och viss publik ska kunna börja släppas in på arenorna samtidigt.

– Vi får vänta och se vilka förare som kommer finnas tillgängliga för de svenska lagen, och vad vi har råd med. De två aspekterna blir avgörande för vilka förare som kommer att köra i elitserien i höst. Och om vi får börja ta in publik här också, det är förstås vad vi hoppas på, säger Johansson.

Från söndag är det fritt fram att arrangera idrottstävlingar i Sverige, och resa till och från dem, så länge 50-personersrestriktionen upprätthålls. Därmed kommer speedwayens division 1 att kunna starta inom kort. Det är däremot osäkert om allsvenskan kommer att köras i år.

Indianerna skulle haft lag på alla de tre svenska serienivåerna i år. I trupperna finns totalt åtta utländska förare, varav sju har kontrakt i Polen, samt elva svenskar.