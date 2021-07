Ellen Lamm: Konsten ska vara en yxa

Visserligen sitter hon på en uteservering vid St Eriksplan i Stockholm men Ellen Lamm är egentligen i Bergen förklarar hon. Om en och en halv timme ska hon repetera Tjechovs "Körsbärsträdgården" på Den Nationale Scene på länk hemifrån lägenheten.

Vem har inte vant sig vid digitala möten under pandemin, men teaterrepetitioner?

Just nu går det så överraskande bra att hon glömmer var hon är och förvånat ser sig om när de bryter för lunch. Via två kameror kan hon följa tolv norska skådespelare och ge regi i ett drama om undergång och drastisk samhällsförändring. Men vore det inte för att hon redan varit på plats "i rummet" under en tvåveckorsperiod hade det inte gått alls tror hon. Den gången hann hon dit just innan Bergen förlängde karantänkravet från sju till elva dagar, varav fyra på karantänhotell.

– Det är inte så kul när man har småbarn hemma, säger Ellen Lamm som nu återvänder först i augusti.

Samtidigt som Ellen Lamm har samlat på sig tillräckligt med livserfarenhet för att känna att hon bottnar som Tjechovregissör axlar hon också sitt första tunga ledningsuppdrag. Efter premiären i Bergen tillträder hon som konstnärlig chef för Unga på Operan, Kungliga Operans barn och ungdomsverksamhet i Stockholm, och ska därmed fundera mer på vad andra än hon själv kan tänkas vilja göra. Men framför allt ska hon tänka på den unga publiken.

– Jag tänker att det handlar om att ge barn magiska scenkonstupplevelser. Jag bär med mig ett Kafkacitat som jag tycker är väldigt bra: konsten ska vara en yxa som hugger upp det frusna havet inom oss. Om man kan ge barn en upplevelse som på något sätt öppnar eller berör tycker jag att det är det största.

För egen del golvades hon av operakonsten först som vuxen trots en annars kulturellt välmarinerad barndom. Som åttaåring blev Ellen Lamm barnskådespelare hos duon Carl Johan De Geer och Håkan Alexandersson. Även om hon inte hade någon roll just i tv-serierna "Tårtan" och "Doktor Krall" medverkade hon i filmer och barnprogram gjorda i samma anda.

– Det var faktiskt helt vansinnigt det mesta, herregud, heltokigt och helt fantastiskt – jag älskade det.

Som 10-åring blev hon meddragen av en kompis till Dramaten där Ingmar Bergman behövde barnskådespelare till "Ett drömspel". Ellen Lamms föräldrar hade hellre sett att hon fått en mer normal barndom med mer tid i skolan, berättar hon, men deras dotter tyckte att hon hamnat precis rätt.

– Skådespelarna var väldigt snälla mot mig, det fanns en kultur av att ta hand om och föra kunskap vidare.

Ingmar Bergman träffade hon dock först på riktigt senare i livet då hon återvänt till Dramaten som dramaturg- och regiassistent. Under ett kort samtal förklarade han att hon hade för ljus röst för att regissera vilket slutade med att hon fick gå till en talpedagog. En känsligare person hade kanske tagit detta hårdare.

– Han gjorde verkligen något för mig. Det är möjligt att han kunde ha uttryckt sig lite finkänsligare men det är inte poängen. Jag låg extremt ljust, det här blev ett sätt att förstå andning, hur allt hänger ihop, hur jag gör för att höras. Jag är otroligt tacksam över att han orkade och tog sig tid.

Fotnot: Kafkas originalcitat är hämtat från ett brev till vännen Oskar Pollak och lyder: "En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss".

Erika Josefsson/TT

*

Fakta: Ellen Lamm

Född: 1975. Föräldrarna är dokumentärfilmaren Staffan Lamm och textilkonstnären Ingela Håkansson-Lamm.

Bor: Kungsholmen, Stockholm.

Familj: Man och två döttrar.

Bakgrund: Jobbade som dramaturg- och regiassistent i sex år och började sedan regissera. Drev den egna Trappteatern samt Teater hemma hos. Har snart regisserat 45 uppsättningar, de senaste är "Maj", efter Kristina Sandbergs romantrilogi, som återkommer till Dramaten i höst.

Sysselsättning: Frilansande regissör, tillträdande chef för Unga på Operan i Stockholm.

Sommarläsning: "Familjelexikon" av Natalia Ginzburg.

Gör i sommar: "Vi har köpt båt. Jag visste inte att jag skulle vara så förtjust i att vara ombord på en båt."