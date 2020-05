Emilia Fahlin gjorde debut i virtuell cykeltävling – direktsänt på tv i hela Europa: ”Känner av muskler man inte är van vid ...”

Zwift har blivit räddningen för många cyklister den här våren, framför allt i Sydeuropa där drakoniska restriktioner i spåren av coronapandemin gjort att många proffs inte fått gå utanför ytterdörren på veckor.

Programvaran – som kopplas till en trainer, alltså en sorts inomhuscykel – gör att man kan cykla med och mot andra via datorn, virtuellt. Det körs massor av träningar och tävlingar varje dag, och intresset har exploderat när många inte längre haft möjlighet att cykla utomhus. Hemma i Sverige har till exempel Örebrocyklisternas Jacob Ahlsson visat sig vara en fena på tävlingsformen.

På måndagen tog den nya virtuella cykelsporten klivet in i finrummet när Eurosport direktsände den första etappen av Tour for all, ett femdagarslopp med dam- och herrklasser med Örebros världsstjärna Emilia Fahlin på startlinjen och legendariske kommentatorn Roberto Vacchi vid mikrofonen. 14-faldiga OS- och VM-guldmedaljören Marianne Vos, från Nederländerna, visade att klass är permanent när hon spurtade förbi Fahlins nya lagkompis Cecilie Uttrup Ludwig för segern precis före mållinjen, medan Fahlin blev 15:e i sin debut.

– Jag hade bara testat programvaran tre gånger innan det var dags, så jag var helt ny med formatet och visste inte vad man skulle förvänta sig. Jag hade hört skräckhistorier om att det skulle vara full fart från start, och det visade sig stämma. Redan i den första lilla backen sprack det av, och tappar man rulle på Zwift, då kommer man inte tillbaka. Det var en grupp på tio cyklister framför, och så var vi en grupp på tio där bakom och man låg mest och gnetade på för att inte komma sist i sin grupp, säger Fahlin.

Var det kul?

– Det måste jag ändå säga, även om jag kanske inte hade sagt det när det pågick. Tiden gick fort på trainern, och man fick lite tävlingsmoment, lite av de där känslorna av att fajtas med sig själv som man saknat. Det var ganska långt för att vara en tävling inomhus – en timme och 20 minuter på tröskel, man känner av muskler man inte är van vid nu ... Det är stor skillnad mot att köra utomhus, här måste man trampa hela tiden: I kurvorna, i nedförsbackarna. Man måste ligga på pedalerna konstant och får ingen riktig återhämtning. På det sättet är det mer som ett långt tempolopp.

Fahlin tog dubbla fjärdeplatser på VM 2018, inledde årets säsong med en ny fjärdeplats i Omlopp van het Hageland i Belgien den 1 mars och chansen till medalj på OS i Tokyo såg realistisk ut. Sedan slog coronakrisen till med full kraft, och alla världens cykeltävlingar har varit inställda sedan den 15 mars. Utom de på Zwift, då.

Nästa riktiga tävling som finns på programmet, som ännu inte strukits, är tempo-SM i Lekeryd den 25 juli. Internationellt är Vårgårda GP, 8–9 augusti, den tidigaste möjliga återstarten av säsongen. Fram tills dess gäller det att hålla motivationen uppe i träningen.

– Zwift var förvånansvärt kul, men jag tycker fortfarande det är roligare att träna ute. Just nu håller jag igång på ett ganska fritt sätt, utan strukturerat schema, men ser till att stoppa in något kul fartpass emellanåt så att man får ta i. Det är minst två–tre månader till nästa tävling, så man kommer hinna med den tunga träningen, säger Fahlin.

Zwifttouren fortsätter med ytterligare fyra etapper den här veckan, men det är först och främst en lagtävling och cyklisterna får inte köra alla dagar. Fahlin har tagits ut till onsdagens och torsdagens etapper, som också direktsänds på tv.

– Jag hoppas jag hinner få lite bättre pejl på det tills dess, men ska jag vara riktigt ärlig gick det nog lite över förväntan redan nu. Det kommer bli svårt att toppa en 15:e-plats när man jämför sig med de som suttit inne och tränat hela våren. Men jag ska försöka, säger hon.

Tour for all är ett välgörenhetsprojekt med ett stort antal klasser och är, som namnet antyder, öppen för alla även om just Fahlin kör i en serie som bara är öppen för verklighetens proffslag. Hennes lag FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ligger fyra efter första etappen.