Emma från Örebro är den turkosa roboten Klonk: ”Babblarna är deras idoler”

Att Babba är den bruna, Diddi är punkaren och Dadda den gröna med en blöja – det har blivit baskunskaper för de flesta småbarnsföräldrar i Sverige de senaste årtiondet. Det är alldeles uppenbart att Babblarna, som utvecklades som ett språkpedagogiskt verktyg, fångar de allra minsta barnens hjärtan.

– Babblarna är deras idoler, instämmer Emma Rickfjord, som under våren kommer att turnera med föreställningen ”Babblarna andra musikalen – Bibbel, Babbel, Bubbel”.

– Jag spelar Klonk, hon är inte en av Babblarna men deras bästa vän kan man säga.

Klonk är en robot och den enda på scenen som pratar.

– I och med att Babblarna har ett eget språk, Diddi säger bara ”didididi” och så vidare, så är det Klonk som för föreställningen framåt.

Med sig på scenen har hon två andra skådespelare. De spelar dels sig själva och dels alla Babblarna.

De är engagerade under hela föreställningen och efteråt träffar vi dem och kramas

Premiären för den andra musikalen hade de redan i februari i fjol och dessförinnan medverkade Emma Rickfjord också under ett år i den första musikalen, som spelade över 400 föreställningar.

– Det här är riktiga långkörare, säger hon och berättar att hon under sin karriär jobbat sig nedåt i publikåldrarna.

– Jag har alltid varit intresserad av sång, dans och teater så efter artistutbildningen på tre år i Göteborg började jag jobba med showproduktioner till middagar. Lite samma stil som Wallmans salonger. Först var det vuxna sällskap, sedan började jag medverka i sådan underhållning som riktade sig mer till hela familjen.

Nu, med Babblarna, är publiken mellan ett och fem år.

– Deras reaktioner är så otroligt ärliga, de är engagerade under hela föreställningen och efteråt träffar vi dem och kramas.

Föreställningen är interaktiv och barnen förväntas inte sitta still under de 45 minuterna utan bjuds in att hjälpa till, får frågor och uppmanas att dansa med.

Det här är ofta det största i deras liv just då

– Det här ska vara lättillgängligt för barnen: Formerna, färgerna och ljuden är lätta att följa med i, säger Emma Rickfjord som själv tecknar teckenstöd på scenen samtidigt som hon pratar och driver handlingen framåt så att även barn med hörselnedsättningar och andra funktionsvariationer ska kunna delta.

– Ofta har det kommit fram föräldrar efteråt som varit tacksamma över den upplevelse vi gett deras barn som tidigare inte kunnat delta på samma villkor som andra barn.

– Det känns otroligt stort. Den största behållningen med jobbet är just mötet med barnen, det här är ofta det största i deras liv just då.

Och nu kommer alltså turnén till hennes hemmaplan, Örebro och Hjalmar Bergmanteatern.

– Det är alltid roligt, en speciell känsla, att uppträda på hemmaplan. Kanske kommer familjen vilket är extra kul.

Ursprungligen är hon från Fagersta men efter att ha bott lite här och där – till exempel Stockholm, Göteborg, Piteå och Gotland – träffade hon sin nuvarande sambo som lockade henne att flytta hit.

– Jag är väldigt imponerad av Örebro som stad, engagemanget i kommunen och att det händer så mycket arrangemang.