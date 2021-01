Emma Larsson: Den första veckan på nya året definierar hela kommande år

Jag vet inte om det är ett allmänt känt säg, eller om det bara är något jag hittat på, men brukar man inte säga att den första veckan på det nya året kommer definiera hela kommande år? Det låter väl ändå som en förutsägelse som existerar? Eller?

I sådana fall, då kommer mitt 2021 te sig pretty strange mot tidigare år. För att börja med nyårsdagen. Var inte ens det minsta bakfull, fast jag verkligen borde ha varit det. Jag tog mig till och med till en lekpark och frös arslet av mig. Med handen på hjärtat så ska jag erkänna att jag hatar att vara i lekparker, såvida jag inte får sitta och titta på barnen ifrån en bänk. Jag vet, det är ett hemskt personlighetsdrag. Men den första januari var blöt och kall och jag var tvungen att assistera mitt barn med prick allt.

Det känns också som ett nederlag att jag har ätit betydligt mer kött än jag brukar det nya året, vilket jag inte kan skylla på någon annan än mig själv, vilket känns ännu mer deprimerande. Jag har däremot spelat mycket brädspel och, till allas inblandade lycka, mest vunnit. (Sorry babe, men du vet vilken dålig förlorare jag är och jag lovar att det har varit bra för vårt förhållande att jag leder med 6-0 i Risk. Jag vet att du kommer hävda att det är mindre.)

Däremot har jag ännu en gång fastnat i ett mobilspel som tar upp oförskämt mycket av min tid. Jag har än så länge bara läst en bok, inte lyssnat på någon ny musik, men däremot sytt gardiner och kuddfodral för första gången i mitt liv. Jag har typ inte gjort ett skit i huset förutom det, vilket inte känns bra alls. Fruktar att jag kommer bo i ett hus som aldrig är helt klart.

Jag har druckit vin typ varje kväll, på grund av gott och vad annars ska man göra för att något ska kännas speciellt. Jag har nätshoppat. En hel del, och mycket glittrigt, som att jag har en miljon fester att gå på.

Känslan av att vara utstött av mina vänner är beständig, fast det verkligen inte är fallet. Men jag kan inte skaka av mig känslan av att jag har gjort någonting fel, annat än att isolera mig, och att alla andra har kul, utan mig. Det är en känsla jag vill skaka av mig så fort som möjligt.

Så, om vi nu ska leka med tanken vad denna påstådda (?) förutsägelse betyder för mitt år så väljer jag att se det på två sätt. Ett. Jag kommer göra saker jag inte gjort förut, vare sig jag gillar det eller inte. Två. Jag kommer sitta hemma i min vrå, känna mig övergiven, och stirra på alla saker jag borde göra men inte orkar. Jag kastar in ett önsketänkande alternativ. Tre. Allt blir som vanligt igen.

Emmas tipslista:

► Se. Gud vet att jag har kollat på tv. Januaris höjdpunkt måste ändå vara dokumentären om The Hellacopters, ”I’m in the band” på SVT. Fan vad sorgsen jag kände mig när den var slut.

► Läs. Sista delen i trilogin om Jana Kippo, ”Sen for jag hem”, av Karin Smirnoff. Och det har precis kommit till min kännedom att rättigheterna till böckerna är sålda och att det ska bli en tv-serie!

► Lyssna. Jag kan inte tipsa nog om podden ”Brita och Parisa”. Om du som jag älskar populärkultur, böcker, tv-serier och väl analyseran-de takes på stora och små nyheter, så är detta säkert ingen nyhet. Man blir uppdaterad helt enkelt. En smekning för själ och sinne varje fredag.