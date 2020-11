Emma Larsson – direkt från sitt eget avsnitt av Husdrömmar: ”De ska allt få se, alla som tvivlat”

”Har ni aldrig sett ”Husdrömmar” eller?”

”Husdrömmar” är ett tv-program som följer personer som ska renovera eller bygga ett hus och som ofta tar sig vatten över huvudet. En kommentar jag och min sambo har fått höra från vår omgivning de senaste två månaderna.

Och om de inte sagt det rakt ut så har de i alla fall tänkt det. Vi har nämligen köpt ett parhus på en fin hörntomt men med ett inre från 1972. Och jag vill poängtera, det är tyvärr ingen härlig och fantastisk retrokänsla på den inredningen. Eller jo, nästintill hela huset var tapetserat med en mörkgrön sjögrästapet, som säkert var jättefin till en början, men som nu inhyser fem decennier damm och smuts. Det gjorde också den bruna heltäckningsmattan i sovrummet.

Så vi rev ut allt. ALLT. Golv, kök, badrum, nya väggar skulle upp. Och vi hade två månader på oss att göra det beboeligt igen, innan inflytt med tre barn. Därav ”Husdrömmar” kommentarerna.

Jag vägrar flytta in och definitivt inte bo i ett hem där ”Arga Snickaren” skulle kunna knacka på vilken minut som helst

Och jag, som till personligheten är rätt så envis till gränsen till naiv, såg det inte som några problem. ”Vadå, det är väl bara att spackla och måla och sätta upp Ikea-kök och lägga golv och blablabla.” Jag var inte lika kaxig efter att ha slipat spackel i oändlighet tills mina händer och armar inte kändes, spacklat om rum efter att jag målat då jag insåg att jag hade slipat lite väl mycket och att väggen var konkav.

Vi har slitit arslet av oss i två månader, åkt direkt från jobbet till huset och jobbat i skift, en är hemma i lägenheten med barnen och den andra i huset. Och det är delvis på grund av att jag tokvägrar flytta in ett hus som inte är klart. Det klarar inte mitt psyke. Om så bara en flyttkartong skulle stå ouppackad i en vecka så hade jag kräkts av ångest. Tänk då mig om inte ett golv hade kommit på plats. Jag vägrar flytta in och definitivt inte bo i ett hem där ”Arga Snickaren” skulle kunna knacka på vilken minut som helst.

Därav detta leverne, där jag knappt haft kontakt med vänner och inte ens haft orken att följa med i chatgrupper med dom. Och nu är sista timmen snart slagen, med våra huvuden en centimeter från den berömda väggen. På lördag är det inflyttning. I skrivande stund borde jag packa ner lägenheten i kartonger, men det kommer fredagskvällen vigas åt. För de ska allt få se, alla som tvivlat. Vi kommer fan fixa det. Vi kommer fanimej ha renoverat ett hus på två månader. ”Husdrömmar” got nothing on me.

Avkoppling för en kropp som värker:

1) ”Född 2010”

Dokumentären på SVT som följer barn som föddes 2010, och gör nedslag med jämna mellanrum, har kommit med en ny säsong och det är tårar från soffan med jämna mellanrum. Fan vad fina ungar är!

2) ”Dips”

Ny säsongen av ”Dips” på SVT. Dumma, dumma och fantastiska Marie Agerhäll, Moa Lundqvist och Jesper Rönndahl.

3) Ljudböcker

Ljudböcker som suddar ut tankarna på den ömma kroppen medan man tvingar den att arbeta. ”Dagarna, dagarna, dagarna” av Tone Schunnesson, ”Sov så gott” av Anders Roslund och Jonas Lundqvists nya skiva ”Dubbla Fantasier”.