Emma Larsson: Ljudböcker som ger ångest i flera veckor efteråt

Det har blivit en del ljudböcker på sistone. Ett perfekt sätt att försjunka in i en annan värld när man har annat att göra med händer eller fötter.

Jag är nog inte ensam om att ha några påbörjade böcker hemma, övergivna med vikta hundöron och ett millimetertunt lager damm på. Det finns ingen ro eller tid att läsa vidare. Jag har till och med laddat ner samma böcker jag har i fysisk form då det är omöjligt för mig att avsluta dem annars.

Det har blivit som så att jag har hamnat i en period där barndomsskildringar står i fokus, utan att medvetet veta det innan. Mörka och obehagliga, där jaget i böckerna bearbetar och möter sina demoner i sitt vuxna jag, när synen på barndomen har förändrats och nyanserats.

Bland de böckerna jag senast läst samsas Nina Wähäs ”Testamente”, Karin Smirnoffs ”Jag for ner till bror”, ”Rich boy” av Caroline Ringskog Ferrada-Noli och Tara Westovers självbiografi ”Educated”, där det inte bara är det själsliga traumat som format dessa kvinnor utan också platsen de växt upp på. Tornedalen, mellersta Norrland, Stockholm och Idaho bidrar till berättelserna med sitt landskap och invånare, och man får känslan av att det som sker inte kan inträffa på något annat ställe.

Men uppenbarligen är så inte fallet. Det finns aggressiva fäder, undergivna mödrar, hämndlystna bröder, våld, svek och övergrepp i varje liten del av världen, som lämnar trasiga människor efter sig. Familjer i förfall. Inte en idealisk värld att fly in i med andra ord.

Att få en bok uppläst, ord rakt in i örat, ger en extra dimension. En röst som kan förmedla bitterheten och cynismen som genomsyrar huvudpersonerna i samtliga böcker.

I efterhand har jag insett att böckerna satt sina spår i mig. Humöret har påverkats, en oro har krälat i mig. Så varför fortsätter jag läsa såna här böcker, gång på gång? Well, det är inte bara misär. I all hopplöshet så förmedlar författarna också något fint, kärlek som är större än hat, band mellan syskon som är starkare än all skit i världen.

Så jag fortsätter dyka ner i dessa familjeskildringar, näst på tur är ”Arv och miljö” av Vigdis Hjort. Efter den ligger Helga Flatlands bok ”En modern familj” på vänt. Ingen munter läsning direkt, men kommer sluka dem ändå.

Varför dras vi så till hemska öden? Har vi det för bra själva?

Litteraturlistan:

1) Testamente

Huvudpersonen Annie åker motvilligt hem till Tornedalen, och historierna från hennes och de elva syskonens barndom blandas med nutid. Den ena uppväxten mer tragisk än den andra, råhet blandas med humor på ett briljant sätt.

2) Jag for ner till bror

Första delen om tvillingarna Jana och Bror, som fått utstå sin fars grymhet och gett igen. Hemligheter avtäcks, en efter en.

3) Rich Boy

En generationsroman om tre kvinnor, en resa genom klass, feminism och psyket. Ångest deluxe, en klump i magen som jag fortfarande känner av ett halvår efter att jag läst den.

4) Educated

En fascinerande historia om Tara som växer upp i en mormonfamilj, hålls hemma och början skolan först som sjuttonåring. Oförglömlig läsning!