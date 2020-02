Emma Larsson: Säg aldrig till din dotter att killen som retas och knuffas tycker om henne

På bara några dagar har en dikt skriven av 22-åriga Camille Rainville blivit viral. En dikt, you say? Ja, uppläst av Cynthia Nixon, mest känd som Miranda i ”Sex and the City” och numera även politiskt aktiv i delstaten New York. Klippet, där Cynthia med stenhård look levererar dikten ”Be a lady they said”, går inte att värja sig mot.

För er som inte sett eller läst den, så kan jag kort sammanfatta den med att kvinnor aldrig kan göra rätt. Kriterierna för att vara kvinna är svåra att navigera runt. Ett trevligt bemötande kan uppfattas som flörtigt, men om man är neutral så är det inte ovanligt att få kommentaren ”men du kan väl le lite, se inte så sur ut”. Åsikter och budskap som pumpas ut och genomsyrar världen vi lever i är minst sagt tvetydiga. Du ska vara åtråvärd men om du visar för mycket hud är du en slampa. Åldras inte, men gör för guds skull inga ingrepp! Det går att fortsätta i oändlighet.

Jag råkade se klippet precis efter att jag hade läst klart Hampus Nessvolds bok ”Ta det som en man”, med anledning av hans besök med föreställningen med samma namn på lördag. Hampus anser att mansrollen är alltför snäv, pojkar tillåts inte att vara känsliga varelser som gillar Carola och är ointresserad av sport. För då är man bög. Gråt inte, knyt näven i fickan, försvara din tjej. Ta till våld.

Jag känner igen det från min egen uppväxt, och jag är övertygad om att alla gör det. Alla minns vi ”horan” och ”bögen” från högstadiet, som blivit satta i ett fack för att de inte föll inom ramen för hur en tjej och en kille ”ska vara”. Och jag blir så trött. När ska människan inse att vi är just det, en människa? Vi är alla människor som ska ha rätten att vara hur vi vill. Inte låta andra definiera oss, begränsa eller döma oss.

Och jag blir ännu tröttare när jag tänker på vilka som kommer sitta i publiken på Hjalmar Bergman Teatern. Det kommer vara 80% kvinnor, och männen som sitter där är redan medvetna om problemet. Det är inte vi som behöver detta, det kommer såklart stärka oss, men för att förändra världsbilden måste vi börja tidigt. Ut i skolorna, bredda synen för både killar och tjejer. För det är uppenbart att båda könen har problem med hur omvärlden ser på oss, och hur mycket vi styrs av oskrivna regler som aldrig mer borde följas.

Upp till kamp, varje man och kvinna, för er själva och för varandra.

Hur ska vi göra då?

► Om du är förälder, wow. Så mycket att göra. Säg aldrig till din dotter att killen som retas och knuffas tycker om henne. Jo, folk säger fortfarande så, av bara farten. Tänk.

► Män, pojkar - prata med varandra. Testa att ha ett samtal som inte innehåller sport, musik, jobb eller träning. Frågan ”hur mår du?” blir aldrig gammal.

► Tänk för dig själv, tänk på vad du säger. Det är lätt att hamna i jargong, men det behöver inte bli en konflikt varje gång man säger emot. Ibland räcker det med att inte ens bekräfta ett dumt påstående som kollegan, kompisen eller släktingen säger. Det är egentligen otroligt att jag dagligen hör en fördom som bara slinker ur en person, utan ont uppsåt.