Emma Larsson: Vi behöver inte ett tv-program för att se okända människor ha sex

Ok, nu är jag kanske ute på tunn is, men jag ska härmed ge mig in i Big Brother-debatten utan att ha sett en sekund av årets program. Inte ens ett klipp, men det känns inte som att jag behöver det för att ha en åsikt om ett sådant skitprogram.

Jag har däremot läst om allt som pågått inne i huset, om en deltagare som raljerar om att våldta en annan deltagare, något som TV4 kallade för ”olämpligt skämt”. Wow. Två andra blev utkastade efter bara några dagar då de uttryckt judehat. Sen har vi deltagaren med ”ett högerextremt förflutet”, bara det att det förflutna bara var för några månader sedan. Kanalen löste problemet med deltagarens nazistiska tatueringar på ett fascinerande sätt. De ordnade med en tatuerare som tatuerade över symbolerna!

En tredjedel av människorna i huset har alltså hittills, helt öppet, visat sig vara människofientliga. Det kan förvisso vara ett tvärsnitt av Sveriges befolkning i denna sorgliga tid, men att normalisera hatiska, nervärderande och förtryckande åsikter i landets andra största kanal är skrämmande. Vad vill de ha för tittare, vem tittar ens?

Blotta tanken på att vara övervakad i tjugofyra timmar var sinnessjuk

Det verkar som att de bara är ute efter sensationslystna rubriker och klick, och inte att vi ska få bevittna det sociala experiment som tanken var vid starten för tjugo år sedan. Då var det värt att titta på, när ”vanligt fölk” spärrades in i hundra dagar, och blotta tanken på att vara övervakad i tjugofyra timmar var sinnessjuk.

Men det är det inte längre, för det är så vi alla lever våra liv nu, ständigt synliga och dokumenterade. Vi behöver inte ett tv-program för att se okända människor ha sex och fjanta runt i olika lekar, vi har Youtube och sociala medier nu. Det är inte spektakulärt längre!

Jag kan köpa att det finns ett värde i att samla en grupp människor, med olika åsikter och bakgrund, och se vad som händer. Personer som aldrig skulle haft ett samtal med varandra i det vanliga livet. Vart tar samtalen vägen, kan de lära sig något av varandra?

Kanske är det det som sker i Big Brother huset, bakom tidningsrubrikerna och skandalerna. Jag har ju faktiskt inte ens tittat, och så kommer det nog också förbli. Det är bara att följa medierapporteringen om man är sugen på att höra om nästa skandal. För om följande har skett under en vecka, vad kommer resterande 90 dagar bära med sig? Personliga påhopp? Slagsmål? Övergrepp? Säkerligen. Nej, denna form av underhållningsteve har för länge sedan passerat sitt ”bäst-före-datum”.

Men, hör här. Vad sägs om att sätta upp en kamera på TV4? Tänk att få vara med när de försöker hantera situationer som uppstått i deras program. Hur de resonerar sig fram till uttalanden och förhåller sig till moral kontra tittarsiffror. Succé.

Realityserier som är värda att titta på

► Gift vid första ögonkastet

Det är oslagbar tv att filma ögonblicket då två främlingar ser varandra för allra första gången. Kroppen ljuger inte, man kan inte fejka glittret i ögonen på någon som ser en person de instinktivt gillar. Inte heller när det är tvärtom, när man ser att personen direkt tänker ”Oh fuck”.

► Terrace House

Japansk reality med low-key människor som mest äter god mat. Samtalen kretsar kring karriär, kärlek, framtidsmål och mat. Inspiration på riktigt.