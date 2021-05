Emma Larsson: Vi kanske är lurade – men det känns bra

”Inte kan väl hela världens kvinnor vara lurade?” Jag har sett veckans snackis, SVT:s serie ”Sanningen om hudvård” i tre delar, där de testar Sveriges populäraste hudvårdsprodukter. Citatet kommer från Amelia Adamo, en av testpersonerna, som har fått testa en produkt i halva ansiktet (oftast snordyr) och en vanlig billig fuktkräm i andra halvan.

Som en rutinerad hudvårdsnörd så har jag sett på serien med blandade känslor. Jag har testat det mesta inom krämer och syror, allt som har lovat att bota akne, ta bort ärr, minska rodnader och porer, you name it. Som mest har jag applicerat cirka sex olika produkter morgon och kväll. Det har aldrig nått önskad effekt, och vad gör man då? Jo, testat nåt nytt, nåt starkare, nåt dyrare.

Det känns bra att ägna tid åt sig själv, öppna en ny tub, lukta, lägga en mask

Efter att ha klappat och smort in min hy med en salig blandning i nästan tjugo år så sa den stopp för ett år sedan. Jag fick en allergisk reaktion och hela ansiktet täcktes av röda partier och svullnade upp. Jag kunde knappt använda den mildaste av världens mildaste krämer utan att hyn omedelbart reagerade.

Efter ett tufft år med kortison och ett testande av vad som funkade för mig så har jag sakta men säkert byggt upp huden igen och vågar nu endast använda en speciell rengöring, serum och kräm. Så fort jag försöker lägga till något så blossar jag upp.

Och varför är jag då så envis med att lägga till något ytterligare? Jo, för att jag är så hjärntvättad av skönhetsindustrin som kapitalister på min osäkerhet. Jag är uppväxt med att kvinnor inte ska åldras så det syns. Men också för att jag älskar rutinen jag skapat. En halvtimme varje morgon och kväll, bara för mig själv där jag får tid att vakna till liv och varva ner. Det känns bra att ägna tid åt sig själv, öppna en ny tub, lukta, lägga en mask. Det är lyx. Och det är det som nästan alla testpersoner säger efter testet, både de som redan innan hade en rutin och de som precis fått det efter att ha genomgått testet i två månader.

För nu var det ju så att bara ett fåtal av alla de produkter och ingredienser som testades höll vad de lovade. En del syror gjorde hyn jämnare och slätare, men inget man kunde se med blotta ögat.

Så har hela världens kvinnor blivit lurade? Det går inte att magiskt förändra sin hy med krämer och serum. Men jag håller tummarna och lägger hutlösa summor på att det går. Ja, vi är lurade på ett plan. Men jag känner att jag har kontroll vid varje applicering, upplever ett välbefinnande och lugn varje dag. Det måste ändå betyda något.

Och jag känner mig inte helt grundlurad när spegelbilden inte visar några rynkor. Nåt har det i alla fall gett, men efter förra året är det inte längre något jag spenderar tusenlappar på varje månad.

Emmas tipslista:

Se – Jag längtar numera efter måndagar då ”Mare of Easttown” på HBO släpper ett nytt avsnitt. Jag vet inte vad det är som gör det, men det är fanimej svinbra.

Läs – DN-krönikören och poddaren Amat Levins bok ”Slumpens barn” har äntligen kommit på ljudbok. Mycket läsvärd!