Emma Larsson: Virustristessen som drabbade Gallagher – kanske det enda bra som hänt 2020

Den här krönikan skulle egentligen handla om valborg och första maj. Efter att ha skrivit en tredjedel så var jag tvungen att gå och sjunga ”blinka lilla stjärna”, som jag gör uppskattningsvis trehundratvå gånger jämna veckor. När ungen somnat stapplade jag tillbaka till datorn, och min kille upplyste mig om att Oasis ska släppa en ny låt.

What!? Kunde inte tro min öron men en snabb googling bekräftade nyheten. Tydligen har virustristessen kommit över Noel Gallagher och han hade hittat en femton år gammal demoinspelning när han rensade hemma. En låt som ansetts förlorad och endast spelats på ett soundcheck i Hong Kong.

Jag har törstat efter Oasis den senaste tiden, och efter att min hjärna blivit kidnappad av ”blinka lilla stjärna” så kastade jag tidigare skriven text för att frottera mig i de charmigt ocharmiga bröderna Gallagher från Manchester, som till slut inte kunde hantera varandras egon och splittrade gruppen för dryga tio år sedan.

Och sedan dess har musikälskare världen över hoppats på en återförening. Men det enda vi fått är twitterkrig som utmynnat i fantastiska one-liners, smutskastning, soloprojekt och bleka artistkopior som inte alls bär upp den ikoniska Oasisfrillan, hur kaxiga de än låtsas vara. Vi kommer aldrig få se ett nytt Oasis, en dynamisk duo som producerar hits som aldrig går ur tiden, som aldrig blir omoderna. Tyvärr, många har försökt och lika många har misslyckats.

Så, hur var låten undrar ni? ”Don’t stop” är en typisk Oasislåt. Som en blandning av ”Stop crying your heart out” och ”Don’t look back in anger”, och det är två av Oasis bästa låtar. Ja nu tar jag kanske i, men fasen alltså. Jag är utsvulten på något nytt. Jag har redan lyssnat och sett på de dokumentärer som finns.

Det är nåt speciellt att få höra en ny låt av Oasis 2020. Kanske det enda bra som hänt i år. Nu väntar vi fans på en återförening som sagt. Liam har redan sträckt ut en hand, via Twitter förstås, och kanske är det här Noels sätt att ta den? Är det att hoppas på för mycket? Ja, jag tror faktiskt det. De är bara uttråkade, och vet vilka knappar de ska trycka på.

Kanske att trenden med livestreams gör det mer troligt ändå. En stream, sen kan de gå skilda vägar och hata varandra igen. För nu vill jag ha mer.

Ifall du missat Oasis låtskatt:

► Redan nämnda ”Stop crying your heart out” och ”Don’t look back in anger” är mästerverk, men listan kan göras lång.

► När du behöver lite självförtroende - ”Roll with it”, ”Rock ’n’ Roll star”, ”Cigarettes & Alcohol”, ”Lyla”, ”Some might say” och ”Morning Glory”. Bara att blunda och föreställ dig Liam med hakan i vädret och händerna korsade bakom ryggen. Ingen kommer stoppa dig.

► Bara rent njut - ”Champagne Supernova”, ”Live forever”, ”Talk tonight” och ”The importance of being idle”. Tänk efterfest, eller en sovmorgon. Du är i alla fall nedsjunken, med slutna ögon. Du behöver inte göra nånting annat än att lyssna.