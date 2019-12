En break up-låt om att stå upp för sig själv: ”Den enda som kan få dig dit du vill är du”

Artist: Hello ocean (Stina Svensson)

Titel: ”No one but me”

Genre: Pop

Låten släpptes den 6 december på digitala strömningstjänster. Den kommer att framföras live både på onsdag, 11 december, när Musikgäris håller en insamlingskonsert till Musikhjälpen på Café Deed i Örebro. Hello ocean kommer dessutom spela i Karlstad på lördag, 14 december, i samband med ännu en insamlingskonsert till Musikhjälpen.

Om låten: ”No one but me” skrev Stina Svensson, som ligger bakom artistnamnet Hello ocean, hösten 2018 när hon gick igenom en separation. Den har producerats av Erik Berglund och är den tredje singeln från Hello oceans kommande albumsläpp.

”Den handlar om att stå upp för sig själv. Att lyssna på sina behov, hitta sin röst och våga följa den. När man brottas med dålig självkänsla, som jag gjort i stora delar av mitt liv, förlitar man sig gärna på att andra ska bära en. Jag tror dock att den enda som kan få dig dit du vill är DU. Jag gick många matcher med min inre kritiker innan jag vågade låta någon utomstående lyssna på min musik”, skriver Stina Svensson själv om låten.

