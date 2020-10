En generation av Örebro läns unga vuxna kan förloras till arbetslöshet

Vi befinner oss i halvtid just nu. Mitt emellan riksdagsvalen. En mandatperiod som inte påminner om någon annan i modern tid. BNP rasade med 8,6 procent andra kvartalet 2020, jämfört med första kvartalet. Det är ett historiskt stort ras. Även om Sveriges ekonomi krympt, är de flesta bedömare överens om att det kunde ha sett värre ut, och att Sverige har klarat sig hyggligt jämfört med många andra europeiska länder.

Detta är förstås en klen tröst för de företagare som fortfarande inte har sett kunderna återvända eller kurvorna vända uppåt.

Situationen i Örebro län kommer vara fortsatt ansträngd under hösten.

Sedan vecka 12 har antalet personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen varit betydligt högre än föregående år. Samtidigt har färre av de inskrivna arbetssökande gått till arbete. Arbetslösheten bedöms öka till över 10 procent och det kommer ta flera år innan den återhämtat sig till förkrisnivåer. Situationen i Örebro län kommer vara fortsatt ansträngd under hösten. För verksamheter inom hotell, konferens och restaurang kvarstår restriktioner, och företag och offentliga verksamheter avstår i hög grad från externa event. Dessutom kan besökstrycket i länet antas fortsätta minska då den stora semesterperioden nu är avslutad.

Vad kan vi göra tillsammans, näringsliv och politik, för att krisens effekter ska vara så milda det bara går?

Under ekonomiska kriser och perioder med ökande arbetslöshet har unga historiskt sett, både i Sverige och internationellt, drabbats snabbare och hårdare. Ungdomsarbetslösheten i Sverige uppgår nu till hela trettio procent och under sommaren har ökningen av inskrivna på Arbetsförmedlingen främst bestått av unga människor. Anledningen är dels att det finns färre sommarjobb på grund av coronapandemin och att lediga tjänster fyllts av äldre personer som blivit arbetslösa under året. Så ser vi också en arbetslöshet bland unga som ökar över hela Örebro län. Det finns en stor risk att förlora en generation unga vuxna till långvarig arbetslöshet. Hur vill riksdagspolitikerna undvika detta? Vad kan vi göra tillsammans, näringsliv och politik, för att krisens effekter ska vara så milda det bara går?

Företagare är både samhällsbärare, jobbskapare och välfärdsbyggare och när de mår bra, då mår Örebro län bra.

Företagarna Örebro län och Svenskt Näringsliv Örebro län samlar därför riksdagspartierna toppnamn till en debatt den 5 oktober, något som vi gör i samarbete med Nerikes Allehanda så att så många som möjligt kan ta del av vad politikerna vill göra för att återhämtningen efter krisen ska gå undan. (Sändningen sker på na.se)

Men debatten är bara en av alla de saker vi arbetar med för att fortsätta kämpa för ett län med fler växande och framgångsrika företag. Företagare är både samhällsbärare, jobbskapare och välfärdsbyggare och när de mår bra, då mår Örebro län bra.

Eva Cooper

regionchef Företagarna Örebro län

Karl Hulterström

regionchef Svenskt Näringsliv Örebro län