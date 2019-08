En godkänd thriller – ”Hade kunnat bli en betydligt bättre film, med tanke på det dramatiska stoffet”

Det låter nästan som en skröna, historien om hur två desperata barnfamiljer i Östtyskland snickrar ihop en luftballong och försöker fly till väst med livet som insats.

Men detta mycket riskabla projekt har ägt rum på riktigt, händelsen blev känd runt om i världen 1979 när familjerna Strelzyk och Wetzel försökte lura Stasi. Även om den här nerviga skildringen av deras öden landar som en godkänd thriller, känns det ändå som att det egentligen hade kunnat bli en betydligt bättre film, med tanke på det dramatiska stoffet.

"Flykten till DDR" tar sin början i ett Östtyskland där paranoian är utbredd. Stasiagenter tycks lura överallt. Är telefonkiosken avlyssnad? Varför ställer förskolefröken så många frågor om barnens familjeliv? Vad är tillåtet att säga och till vem? Övervakningen och ofriheten har fått två familjer att vilja ge sig av. Gränsen till väst ligger inte långt borta. Med en luftballong borde det inte vara omöjligt att segla upp bland molnen och över till friheten.

Komplikationer tillstöter och snart får Stasi upp spåren. Det hjälper inte heller att den ena familjen bor granne med en sällskapssjuk och inte helt skarp Stasiagent.

Även om filmen är medryckande – det är onekligen svårt att värja sig mot den välsnickrade thriller-dramaturgin och den bombastiska musiken som signalerar storfilmsambitioner – känns det också svårt att riktigt känna med familjerna som det handlar om.

Det saknas fördjupning i deras liv och historik för att man ska bry sig om dem och de onda agenterna och militärerna skildras nästan som karikatyrer.

"Flykten från DDR" har blivit en publiksuccé i Tyskland och utgör en del av den våg av filmer som skildrar den turbulenta tid som landet genomled före, under och efter andra världskriget. Tidigare i år kom det maffiga eposet "Never look away" och en klassiker i sammanhanget är förstås "De andras liv", där just en Stasiagent spelade en nyanserad och mycket avgörande roll. Den här filmen brottas med sitt tonläge och bidrar kanske mer med underhållning för stunden är några nya insikter om det dåtida eller nutida Tyskland.

*

FILM

”Flykten från DDR”

Betyg: + +

Originaltitel: Ballon

Genre: Drama

Premiär: 16 augusti 2019

I rollerna: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross med flera

Regi: Michael Herbig

Miranda Sigander/TT