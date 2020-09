En gripen efter nattlig polisjakt – körde in i polisbil

Det var strax för halv fyra på torsdagsnatten som händelsen inträffade. Polispatrullen följde efter bilisten, en man i 30-årsåldern, från Karlskoga mot Degerfors och därefter tillbaka mot Karlskoga igen.

Under jakten svängde mannen in i ett område där polisen, enligt SVT Örebro, bedömde att det var läge att avbryta efterföljandet med hänsyn till den hastighet som hölls. Strax därefter vände dock bilisten och körde in i polisbilen.

Jakten var dock inte slut där. Polisbilen blev kvar på platsen medan mannen fortsatte sin färd. Han stoppades en bit därifrån av en annan polispatrull och misstänks nu för rattfylleri, drograttfylleri och grov vårdslöshet i trafiken. Enligt uppgifter till SVT Örebro ska poliser i den krockade polisbilen fått uppsöka vård men olyckan ska inte ha skett i någon högre hastighet.