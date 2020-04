En hel startelva kan lämna ÖSK i höst – här är analysen av kontraktsläget: "Både ambitiös och har bråttom"

Oscar Jansson

Status i truppen: Första namnet i Axel Kjälls startelva. Senast Oscar Jansson missade en allsvensk match var i maj 2016 när ÖSK mötte AIK på bortaplan. Inflytelserik även utanför planen och medlem av spelarrådet.

Konkurrensen: Amerikanen Jake McGuire ska göra det som bara Jacob Rinne har lyckats med – att peta Oscar Jansson. McGuire har tillhört ett par olika klubbar i MLS men kommer senast från en säsong med Gefle i division 1. På talangsidan finns 20-årige Simon Gustafsson som just nu är utlånad till BK Forward och 19-årige Gustav Leijon som ofta tränar med A-truppen.

Förlängning eller inte?: 50 procent. Oscar Jansson vill testa sina vingar men bara om det handlar om ett bra alternativ. ÖSK:s utmaning är att det förmodligen kommer att krävas en rejäl löneförhöjning eftersom Oscar Jansson har bra skäl till att han ska ha en lön som matchar truppens högst betalda.

Helmer Andersson

Status i truppen: Pojklandslagets lagkapten är på väg att ta klivet in som senior. Tog stora kliv framåt under 2019 och fick under hösten spela en del i allsvenskan.

Konkurrensen: Helmer Andersson står inför konkurrens från både etablerade mittbackar och försvarare i samma ålder i truppen som också innehåller Arvid Brorsson och Niclas Bergmark. Bakom dem finns lillebror Brorsson, Olle. Samtidigt är Michael Almebäck 32 år, Albin Granlund 31 år och Andreas Skovgaard bara i klubben på lån.

Förlängning eller inte?: 90 procent. Helmer Andersson behöver precis som de andra unga spelarna i ÖSK-truppen speltid på seniornivå. Det finns inga tvivel på att ÖSK vill ha kvar Helmer Andersson. Den lilla osäkerheten som finns är om 2019 inte kommer erbjuda tillräckligt många relevanta matchminuter för att inte någon av parterna ska bli missnöjd och söka andra alternativ.

Simon Amin

Status i truppen: Simon Amin utvecklades snabbt under 2019 och visade att han är en viktig del på mittfältet. Under vintern har han samlat rutin på landslagsnivå med Syriens U23-landslag. Har lagt till målskytte på cv:t i träningsmatcherna.

Konkurrensen: Det är många som vill in på ÖSK:s tremannamittfält. En snabb titt på truppen visar sju spelare som kämpar om tre platser. Simon Amin står troligen inför uppgiften att peta någon av Johan Mårtensson, Robin Book eller Nordin Gerzic. Och bakom den kvartetten rusar Dennis Collander fram som ett expresslok.

Förlängning eller inte?: 40 procent. Simon Amin förhandlar redan om kontraktsförhandling men var inte nöjd med det första budet. 21-åringen är både ambitiös och har bråttom. Om han inte får speltid kommer han att vilja flytta. Landslagsmeriterna kan ge möjligheter till flytt.

Nordin Gerzic

Status i truppen: Lagkapten och klubbikon.

Konkurrensen: Nordin Gerzic är ledaren på ÖSK:s mittfält och en av kritikernas invändning är att han påverkar spelet för mycket, att han vill ha bollen hela tiden. Har inte varit formtoppad under vintern men vem har egentligen väntat sig det av Nordin?

Förlängning eller inte?: 80 procent. Åldern är det enda som talar emot en förlängning men Nordin Gerzic själv brukar säga att han vill spela tills han är 40 år.

Albin Granlund

Status i truppen: Han är som ÖSK. Underskattad och bättre än många i den allsvenska världen är medvetna om. Är odiskutabelt ÖSK:s skickligaste försvarare. Även om det finns svagheter i det offensiva spelet så är han dessutom en spelare som kan spela allt. Wingback, ytterback, mittback i tre eller fyrbackslinje. Han fungerar även på både vänster och höger sida.

Konkurrensen: När Axel Kjäll ändrade till en fyrbackslinje blev Albin Granlunds position oftast högerback. Där finns konkurrens i form av Daniel Björnquist och Hussein Ali. Granlund leder den kampen men kan också spela på andra positioner om det krävs.

Förlängning eller inte?: 75 procent. En nyckelfaktor här är EM-slutspelet nästa sommar. En annan är Granlunds ålder. Spelaren själv vill säkert ha en så lugn förberedelse som möjligt inför karriärens stora mål. Då kan ett klubbyte vara en onödig distraktion. Mycket talar för en förlängning. Jag gissar på ett ettårigt kontrakt.

Daniel Björnquist

Status i truppen: Daniel Björnquist har jobbat länge med Axel Kjäll och har en stark ställning i truppen och kan ses som en kulturbärare. Men han är allt mer konkurrensutsatt på den position till höger i försvaret som han under många år har gjort till sin egen. En del skador under det senaste året har stört.

Konkurrensen: Albin Granlund och Hussein Ali. En erfaren landslagsback och en ung ambitiös pojklandslagsman. Men oavsett konkurrensen brukar Daniel Björnquist leta sig in i ÖSK:s startelva på något sätt.

Förlängning eller inte?: 50 procent. Lurigt läge för 31-åringen. ÖSK har två högerförsvarare vars kontrakt går ut samt Hussein Ali som är kontrakterad ända till 2022. Läget liknar 2017 då Björnquist inte fick nytt kontrakt eftersom ÖSK redan hade Martin Lorentzson och Patrik Haginge kontrakterade på positionen.

Nadir Ayéva

Status i truppen: Nadir Ayéva är ett år äldre och en bättre fotbollsspelare än för ett år sedan. Ändå är han längre ifrån speltid i A-laget än då. Han har ett akademikontrakt och behöver spela till sig ett A-kontrakt för att bli kvar eftersom han inte kan spela U19-serien 2021.

Konkurrensen: Ingen kan säga att konkurrensen i anfallet i ÖSK är mördande. Om vi räknar bort inlånade Jack Lahne är det Erik Björndahl och Agon Mehmeti som är i klubben samt utlånade Isaac Boye. Om vi tittar på unga talanger ser det också tunt ut.

Förlängning eller inte?: 20 procent. Nadir Ayéva ser bra ut på träningarna men har i det här läget en lång väg att gå. Han måste först och främst kriga till sig en permanent plats i A-truppen och säkra ett A-lagskontrakt. Han behöver speltid på seniornivå.

Daniel Björkman

Status i truppen: Kom in som nyförvärv från BK Forward förra vintern men har haft svårt att etablera sig i allsvenskan. Har utvecklats under tiden i ÖSK men används ofta som mittfältare i träning och i match istället för på sin naturliga position i försvaret.

Konkurrensen: Daniel Björkman har inte tagit en plats i försvaret och har i dagsläget fem eller sex mittbackar före sig i kampen om en plats.

Förlängning eller inte?: 10 procent. För att en förlängning ska bli aktuell måste han utvecklas snabbt och passera en handfull konkurrenter och säkra nödvändig speltid. Lägg därtill att flera av konkurrenterna är mycket yngre än 27-åringen. ÖSK:s spelartrupp är redan för stor och det är inte troligt att Daniel Björkman just nu är ett prioriterat namn. Tio procents chans måste ses som generöst.

►INLÅNADE SPELARE:

Andreas Skovgaard

Status i truppen: Dansken som är inlånad från Heerenveen under resten av säsongen är etta som mittback just nu. Tänkt som startspelare och måste själv spela sig ur laget.

Konkurrensen: Är tillsammans med Daniel Björkman ÖSK:s enda vänsterfotade mittback. Konkurrensen kommer främst från yngre mittbackar som Arvid Brorsson och Helmer Andersson samt mångsidiga Albin Granlund.

Förlängning eller inte?: 20 procent. Har kontrakt med Heerenveen även nästa år men klubben från Friesland i Nederländerna har inte haft behov av honom sedan han värvades till klubben och kan säkert tänka sig en affär. Skovgaard har själv betonat Axel Kjälls betydelse för hans klubbval och de har en relation sedan sommaren 2018 då ÖSK lånade in Viktor Tranberg från Skovgaards tidigare klubb Nordsjälland.

Jack Lahne

Status i truppen: Värvad som anfallsspets från franska Amiens SC i Ligue 1. Är säkert tänkt att spela under låneperioden. Men just nu är frågan om han ens får möjligheten eftersom låneavtalet med den franska klubben löper ut redan i slutet av maj. Det råder stor osäkerhet kring hur Fifa kommer hantera liknande låneavtal och det talas om att alla kommer att tvingas tillbaka till sina ordinarie klubbar sista juni.

Konkurrensen: Kan spela på alla tre positionerna i en tremannakedja och kommer att få speltid – om det kommer en möjlighet till spel.

Förlängning eller inte?: En förlängning av låneavtalet efter sista maj är trolig, om Fifa tillåter det. Men att ÖSK skulle kunna köpa loss anfallaren från Amiens är osannolikt.